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健保署展開輸液專案進口展延議價 拚10月底前完成

中央社／ 台北3日電

輸液大廠永豐化學公司嚴重違規，最快年底才可能恢復生產生理食鹽水。健保署今天說，專案進口期限原本到10月底，這週展開國外廠商專案展延議價討論，拚10月底前完成。

永豐化學工業股份有限公司為市占率最高輸液大廠，今年5月起因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，引爆國內輸液缺貨危機。

衛生福利部食品藥物管理署原本預估生理食鹽水供應將一路短缺到10月，同步啟動專案進口與製造，經衛福部中央健康保險署共擬會同意，在專案期間提供較優價格。

各界關注永豐何時恢復生產輸液，食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪說明，共63項違規情節嚴重，且涵蓋人員訓練、流程調整等，每一項都要經過驗證、繳交報告並經複查，預估永豐最快要年底才可能復工。

針對中央社記者提問專案進口期限僅到10月底是否展延，王德原表示，已與健保署橫向聯繫，協助展延專案進口期限；至於國內產能，目前已提升到極限。

健保署副署長龐一鳴補充表示，這次輸液專案議價對象為國外廠商，「業者當然希望專案價錢維持」，但展延專案的輸液價格一定需要重新協議。上次狀況緊急，食藥署確定缺少數量後，徵求廠商進口，價格等條件都談妥，才與健保署討論，所以健保署較無議價空間。

龐一鳴說，期限到10月底的輸液專案價格確實是用比較優惠方式，但這次展延專案還有1、2個月期間可議價，屬於可預期訂單，「希望這次比較從容」。食藥署已經掌握缺口，健保署這週起展開國外廠商議價討論，盼廠商盡快找健保署核價，展延專案協商價格一定會在10月底前完成。

健保署 永豐 輸液

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