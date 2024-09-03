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安坑文史團體帶隊夜巡 民眾蒙眼走刑場路心敬畏

中央社／ 新北3日電

新北安坑文史團體昨天鬼門關帶民眾於夜間走訪新店軍監、曾是情治單位的軍營與安坑刑場舊址。民眾說，沒想到安坑有這麼多軍事設施，對蒙眼走「刑場路」印象深刻，心懷敬畏。

地方文史團體「暗坑文化工作室」昨天舉辦第3屆「下城夜巡－夜間靈性文化行旅」，帶民眾在夜間走訪、了解安坑地區發展歷史，以及下城地名由來、地方漳泉械鬥故事，最後走進被稱作「刑場路」的安華路，了解安坑刑場歷史。

「暗坑文化工作室」執行長吳柏瑋帶隊導覽，首站帶民眾認識下城的大墓公，廟內象徵鬼門開關的龕門內供奉自清領時期起因械鬥或原漢爭鬥所遺留無主孤魂的枯骨，一行人先在此祭拜，祈求大墓公與土地公保佑導覽旅程順利。

隊伍接著走進路途狹窄、蜿蜒的下城區，低矮且傳統的聚落樣貌宛如進入不同時空，吳柏瑋領隊走到矯正署新店戒治所前並表示，此處於1952年白色恐怖時期興建、是曾用來關押政治犯的國防部新店監獄；他並帶民眾蒙眼以雙手觸摸高牆，回想風聲鶴唳時代人身自由是如何受脅迫，以及現在民主的得來不易。

接著沿莒光路走會經過「清風園」，吳柏瑋說，此處在日治時代原本是為防治肺結核的病院，國民政府接管後改做為「國防部電訊發展室」基地負責監聽中共，現在則作為軍營使用。附近還有1條在地人所稱的「將軍巷」，地方耆老說前金門防衛司令部司令胡璉將軍曾居住在此，故總統蔣經國還曾被目擊到此拜訪。

吳柏瑋指出，最後帶領民眾蒙眼走進被稱作「刑場路」的安華路，一路走進新店第3公墓入口，墓園內就是安坑刑場原址，一行人也憑弔這些在此失去生命的民主前輩。

他表示，這個路線形塑了安坑地區在白色恐怖時期留下的精神，也想提醒大家，歷史可以被原諒、但不能被遺忘。

特地從新竹北上參加導覽的黃姓先生說，對於蒙眼的感受印象深刻，因為看不到，反而更專注聽導覽並用心感受，也沒想到安坑有這麼多與刑場或軍營有關的設施。

參加導覽的胡姓小姐表示，過去只知道地名，不知道相關歷史或軍管發展，對蒙眼走「刑場路」最印象深刻，抱持著敬畏心情體驗。

國防部 白色恐怖

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