快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅「她」勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

無障礙舞台劇「魚・貓」 讓劇場成社會對話空間

中央社／ 台北3日電

劇場無障礙文學劇場「魚・貓」10月將於高雄衛武營登場，集結聾人與劇場演員共同詮釋作家黃春明經典作。編導鍾伯淵期待劇場成為社會對話空間，體驗不同觀看視角的美。

「魚・貓」改編自作家黃春明的短篇故事「魚」及「溺死一隻老貓」，前者描述出身貧困家庭的祖孫，為一條壓扁的魚引發衝突，後者則是村落老人為保住家鄉水源奮鬥犧牲的悲劇。

全劇邀請聾人與劇場演員合作，由萬座曉劇場藝術總監鍾伯淵編導，最早為2016年因應文化部「無障礙閱讀推廣計畫」誕生，2019年再以獨幕劇「魚」形式前進英國愛丁堡藝穗節，打破文化與語言障礙，大獲好評。

為了讓所有人都能享受「魚・貓」，口語、手語、字幕都是作品的一環，精巧融入音樂與戲劇設計裡。例如當小男孩哭泣、心痛到無法言語時，會有口語同步描述他的內心狀態，讓盲人觀眾能理解劇情；或是形容角色悄悄走過去的腳步聲手語，協助聾人朋友感受氛圍營造。

鍾伯淵接受中央社記者專訪時分享，在排練期間，他常試著全程矇住眼睛或塞住耳朵，來強化增減內容，思考觀眾們是否都能有舒服、一致性的劇場體驗，又不會感官過度疲累。

「有人會問，盲人根本看不到為什麼要進劇場，但劇場最有趣的就是氛圍感」，鍾伯淵舉例，好比從聽到微弱羊叫聲逐漸越來越大，再聽到台詞「我們剛經過了一群羊群」，會讓盲人身歷其境，彷彿想像中的空間，被真實建立在劇場裡。

鍾伯淵覺得共融劇場最美之處，是讓人感受屏除過度依賴的聽覺或視覺後，其實世界還能用不同的方式觀看。身為唐氏症患者家屬，他指出很多大家視為理所當然能做到的事，對許多人來說並不是，「若社會要變更好，需要學習轉換視角與溝通」，身為唐氏症患者家屬，他很希望劇場能成為這個友善對話的空間。

他認為所謂的「無障礙」並非障礙消失，而是整個社會願意共同承擔、接納，如同他在德國柏林看到輪椅族自在搭乘公車，司機樂於下車協助、乘客也願意等待，是所有人欣然接受的日常，「許多人在『魚・貓』燈亮散場後，才發現原來身邊的觀眾是聾人或盲人，這就是很美好的事」。

鍾伯淵表示這部作品的所有觀點，都是以「愛」為出發，無論是作家黃春明筆下的人物、劇情設計張力或多元呈現演出的挑戰，都是在面對重重困難下，因為愛而願意攜手克服，讓有「礙」變無「礙」。

「魚・貓」將於10月12、13日下午2時30分在高雄衛武營戲劇院演出，兩場表演皆有演前導聆與演後座談。

劇場 觀眾 黃春明

延伸閱讀

2024秋之竹北戲劇行旅節三部曲 9/14起陸續登場

90歲還能得獎..黃春明榮獲花蹤世華國際文學大獎 開心問「真的嗎?」

文化部公布庄頭劇場新陣容 「勸世三姊妹」獻出庄頭版

文化部庄頭劇場 綠光劇團、國光劇團首度加入

相關新聞

高市境外移入屈公病確診案例＋1 衛生局急消毒

高雄市新增1例境外移入屈公病個案，為40多歲外籍人士，經疫調上月29日自印度入境出現發燒、頭痛等症狀，在小港機場發燒篩檢...

長庚深耕南向合作 與馬來西亞最大私立醫療機構簽署MOU

長庚醫院長期耕耘南向計畫，自2019年始，不斷在馬來西亞拓點合作，推動台灣在東南亞國家的國際醫療發展。今年8月，再度由長...

竹林經營碳匯專案,,,竹林定義應加嚴 建議送大會審查

環境部今天審查「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組會議，本次專案內容較上次做了部分調整，其中竹類在...

中華民國讚國慶 紅藍雙十配梅花

今年的國慶主視覺很「中華民國」！國慶籌備委員會3日在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，下方則寫著「中華民國生日快樂」，把國旗放在中央，並以英文融入台灣元素。有人認為中華民國元素終於回歸，也有人認為這種設計是很醜的「華國美學」。

醫、藥界為藥事服務費互槓揚言上街 健保署最新回應

醫界與藥界最近傳出紛爭，醫界爭取調高診所藥師的藥事服務費，比照社區藥局藥師，健保給付從39點增加到54點，避免「同工不同...

桃園城市治理國際肯定 AI執法奪亞太資通訊應用首獎

桃園市政府以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統」參加今年亞太資通訊科技應用獎，經過台灣初賽及國際複賽後，治理成果獲公部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。