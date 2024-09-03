響應國際慈善日！全家攜10大公益團體共助弱勢溫飽 會員捐款滿額加碼抽「百元禮物卡」

根據亞洲公益事業研究中心（CAPS）2024亞洲公益指數調查，台灣再次獲選亞洲最慈善國家，適逢9月5日「國際慈善日」即將到來，全家便利商店發起「全家挺慈善，溫飽每一餐」公益捐款活動，10月1日前民眾只要透過「全家」APP「國際慈善日」專區或店舖FamiPort機台，捐款給10個指定團體，民眾每捐出1元，「全家」即加碼再捐1元回饋金（加碼回饋金以20萬元為限，由合作公益團體均分）；單筆捐款滿500元以上，不僅有機會獲得悠遊卡、托特包、手機架等所捐款公益團體限量回饋禮，「全家」將再加碼抽出百元禮物卡給100位愛心民眾。

「全家」長期關心社會議題，希冀透過通路力量發揮社會價值，成為嫁接弱勢團體與善心民眾的愛心大平台，「全家」2003年首創便利商店代收善款服務、2005年更於全台「全家」店舖設置零錢捐箱，幫助公益團體拓增便利多元的募款管道；因應數位化趨勢，於2018年領先同業推出會員APP「點數做公益」，後續更開啟「APP手機捐款」數位公益服務，迄今已具備「零錢捐、機台捐、手機捐、點數捐」4大便利渠道，去年APP手機捐款更開放全盈+PAY線上捐款，搭配「1元即可捐」的便利機制，化身最便利民眾投身公益的「愛心大平台」。據「全家」統計，2024上半年「全家愛心大平台」捐款金額較去年同期成長逾1成，今年所募善款將有望創連續11年成長。

根據公益責信協會最新觀察報告指出，近3年民眾公益捐款對象前5名分別為兒少、老人、身心障礙、急難救助與動物保護，​而款項用途包含三餐匱乏、急難救助，顯示經濟弱勢者的飲食、居住等「基本生活需求」，易引發民眾同理與共感。據此，「全家」於今年國際慈善日聚焦「關懷飢餓與貧窮」，發起「全家挺慈善，溫飽每一餐」活動，邀請民眾捐款有提供「物資援助」或「急難救助」的10大公益團體，包含台灣世界展望會、基督教芥菜種會、中華安得烈慈善協會、台灣全民食物銀行、愚人之友社會福利慈善事業基金會、甘霖社會福利慈善事業基金會、老五老基金會、台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會、南迴基金會與中華民國快樂學習協會。

即日起至10月1日於「全家」APP、FamiPort機台捐款予指定公益團體，每捐出1元，「全家」即加碼再捐出1元回饋金（加碼回饋金以20萬元為限，由合作公益團體均分）；單筆捐款滿500元以上還有機會獲得公益團體專屬回饋禮，再抽「全家」100元禮物卡（共100名）。