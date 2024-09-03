國內輸液不夠到年底須持續進口 健保署：本周開始議價

國內輸液主要供應商的永豐化學公司於今年5月嚴重違反PIC／S GMP藥廠規範，遭衛福部食藥署勒令關廠，造成全國輸液缺貨，並緊急協調國內業者增加產能及專案自國外進口，原預計輸液缺貨至10月底，隨著永豐恢復生產即可恢復供貨，但食藥署今天表示，目前10月底前永豐還沒辦法恢復生產，輸液仍有缺口，必須持續專案進口，至於缺口何時可以補齊，端看永豐何時恢復生產。

食藥署副署長王德原表示，目前經實地複查確認，永豐化學新莊廠內生產的「永豐滅菌沖洗用蒸餾水」相關缺失已改善，為緩解臨床需求，核准2000mL以上蒸餾水產品的製造，由於蒸餾水的產線和產品沒有涉及嚴重缺失，經過多次查核，確認品質已沒有問題。但其他輸液方面，可能10月還是沒辦法恢復。

如此一來，專案進口輸液部分，勢必需要延長時間。健保署副署長龐一鳴說，今年6月為紓緩國內輸液用量短缺問題，食藥署緊急與國際藥廠協議進口輸液，當時作法為先與國際藥廠聯繫，徵求進口量後，再由健保署緊急核價、採購，因此，價格上較無談判空間。

而這一次延長專案進口，相關輸液會重新核價，將由健保署於本周與國際藥廠研議，談出進口價格後再行進口，雖然有業者期待可以比照現行較高的價錢，但目前距離10月底還有一段時間，希望可以談出合適的價格，預計10月底前完成核價，待進口後再提供給需要的醫療院所。