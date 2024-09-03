全球Ｍ痘病例數破萬 疾管署公布「這指標」創新高

全球今年截至第35周，累計報告約1萬429例M痘確診病例，衛福部疾管署今天公布，上周新增4例本土Ｍ痘病例，為20多至30多歲本國籍男性，身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，其中3例未接種過M痘疫苗，統計上周M痘疫苗接種1496人創今年新高，呼籲符合接種對象盡速打滿2劑M痘疫苗，以提升防護力。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，國內上周，即8月27日至9月2日，新增5例M痘（Mpox）確定病例，4例是本土病例，為本國籍20多歲至30多歲男 ，居住縣市為北部3例及中部1例，發病日介於8月21日至8月25日，因身陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後通報，其中3例曾接種過M痘疫苗；另有1例菲律賓境外移入。

我國自2022年6月23日，將M痘列為第二類法定傳染病，截至9月2日累計確診409例病例，分別為386例本土及23例境外移入，其中今年累計50例，有46例本土及4例境外移入，疫情傳播風險持續。

疾管署統計，截至9月1日已有8萬3770人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬4641人，上周8月26日至9月1日接種1496人次，較前一周增加約2成，為今年單周新高，顯示符合接種條件的民眾其風險意識已逐漸提升，但仍有約2萬9129人僅接種第一劑疫苗。

疾管署副署長羅一鈞說，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力，呼籲符合M痘疫苗接種條件民眾，包括近1年有風險性行為者，如多重性伴侶，包括在非同一時間與超過1人發生性行為、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等盡速接種，尚未完成第2劑接種者，也應盡速完成，以達完整保護力。

目前全國共244家合作醫療院所（https://gov.tw/3SG），疾管署提醒，民眾如有前往高風險國家或風險場域，應落實自我防護，旅遊期間建議避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，也應避免接觸或食用野生動物，減少人畜共通傳播風險。

如出現皮膚病灶，像是皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒／寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

依世界衛生組織（WHO）及各國監測資料顯示，全球今年截至第35周累計報告約1萬429例確診病例，鄰近國家中，中國、泰國疫情平穩持續，餘多國僅報告零星病例，澳洲則自今年5月起，出現明顯疫情，截至8月已報告3百餘例，且仍在升高，須密切監測發展趨勢。

疾管署表示，為因應此波M痘疫情，疾管署持續密切監測國內外疫情發展，並加強機場、港埠檢疫工作，積極執行各項衛教宣導、個案通報、檢驗與處置照護等防治措施。

另，依據國際文獻指出部分Ib型病毒有基因缺損，可能導致常用之世衛建議的Clade I分型檢驗誤判，疾管署已依文獻發布之Clade Ib型核酸檢驗方法（Real-Time PCR）建置國內快速檢驗技術，9月2日已上線使用，針對M痘確定個案檢體進行分型檢測，可加速Ib型的檢驗。