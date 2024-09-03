2024秋之竹北戲劇行旅節三部曲 9/14起陸續登場

新竹縣竹北市公所將舉辦「2024秋之竹北戲劇行旅節」，竹北市長鄭朝方今天表示，14日起將依序推出廟埕搬戲、遇見童趣、城市漫步等主題活動，邀請民眾感受藝術與戲劇盛宴。

竹北市公所今天舉辦「2024秋之竹北戲劇行旅節」宣傳活動，鄭朝方指出，他重視市內東、西區均衡發展，此次活動將從西區展開，在西區安排主題「廟埕搬戲」活動將於9月14日晚上7時在青山弘法宮登場，將有明華園戲劇總團演出，讓民眾一探傳統戲曲的魅力。

鄭朝方說，第二場活動主軸是「遇見童趣」，邀請大開兒童劇團演出「日月特搜隊」，將在9月28日晚上7時於中斗崙里集會所登場，演出內容以奇幻與冒險劇情為主軸，適合親子前來觀賞，盼帶給孩子歡樂難忘回憶。

他指出，第三場為「城市漫步」，將在10月26日下午5時於高鐵新竹站前的宏匯未來之心廣場展開「萬聖方城市大遊行」，除有東興國中打擊樂團、米特薩克斯風重奏團等演出，還有狂美交響管樂團表演，團員會裝扮不同角色登場，帶領民眾走入動漫世界。

鄭朝方表示，此次行旅節從傳統戲曲、兒童劇場再到管樂演出，呈現豐富多元的藝術表現形式及全方位藝術體驗，也推廣藝文並深入社區。