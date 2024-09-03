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高市好繪芽獎傳捷報 入圍繪本推出中、法、韓版本

中央社／ 高雄3日電

高雄市立圖書館好繪芽獎再傳捷報，入圍繪本作品「完美的一天」推出中、法、韓3版本，高市圖舉辦新書分享會，讓親子讀者透過現場活動，親身感受繪本故事中的無限想像。

「完美的一天」作家三木森透過高市圖辦理的出版媒合會，成功與拾光工作室合作，中文版作品於今年出版。

高市圖今天新聞稿表示，「完美的一天」在評選階段以其溫暖細膩的畫風備受評審青睞，2022年入圍第二屆好繪芽獎後，開始了這部作品更深遠的旅途，先後以法文「Allons voir la mer」於法國鴻飛文化出版，並相繼出版韓文版「바다를 보러 가자!」，近日由拾光工作室推出中文版。

高市圖館長李金鴦表示，高市圖力推「好繪芽繪本人才扶植計畫」，致力透過完善的機制培育台灣繪本創作人才。歷屆好繪芽獎的出版品也已累積至10餘本，並持續獲得讀者的高度評價，更有多部作品陸續外譯至各國出版。

「完美的一天」故事靈感來自於三木森童年時光，故事中的冒險之旅，從紛擾的城市跨越到想像之境，最終抵達夢想之地。

三木森在分享會中分享這部作品的創作過程及多年來夢想追尋的歷程，並在現場即興創作圖像。不少家長表示，這樣的故事不僅激發了孩子們的想像力，更讓他們勇敢追尋自己的夢想。

高市圖表示，好繪芽獎歷屆得獎及入選作品陸續出版，並透過圖書館資源，讓更多讀者能夠享受在地原創的好故事。邀請大家快抓住夏天的尾巴，來圖書館為自己安排一場「完美的一天」。

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