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中秋節及前一週六、日國5車流量大 3時段易塞車

中央社／ 台北3日電
高速公路局研判，17日中秋節及節日前的週六、日，國道5號車流量大，研判有3個時段易塞車，車速低於40公里以下。新聞示意圖。聯合報系記者黃仲裕／攝影
高速公路局研判，17日中秋節及節日前的週六、日，國道5號車流量大，研判有3個時段易塞車，車速低於40公里以下。新聞示意圖。聯合報系記者黃仲裕／攝影

高速公路局研判，17日中秋節及節日前的週六、日，國道5號車流量大，研判有3個時段易塞車，車速低於40公里以下。

高公局今天發布新聞稿，研判中秋節前的週六（14日）、日（15日）及中秋當天，國5將有大量往宜蘭旅遊的車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況，高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施。

高公局根據國道交通量大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於中秋節前一週六清晨5時至下午3時，北向宜蘭至坪林路段於節前一週日下午3時至晚上8時、中秋節當天下午2時至晚上7時，車速恐低於每小時40公里。

高公局提醒用路人，留意相關管制措施，14日清晨5時至中午12時，實施國5石碇及坪林南向入口封閉；15日下午3時晚上8時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。另為鼓勵用路人搭乘公共運輸，高公局持續於國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上。

中秋節 高乘載管制 高公局

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