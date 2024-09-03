新學期打疫苗 流感、COVID-19接種意願書都可線上填

今年公費流感與COVID-19疫苗將同步於10月1日開打，並將安排入校接種。疾管署今天表示，今年2種疫苗的家長意願書皆可線上簽署，並有不同顏色標示區分。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報中表示，預計今年秋冬流感和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都會再燒起來，但都與今年初的疫情是不同病毒株。

羅一鈞說明，今年夏季流感流行H1N1病毒，但預期秋冬流感將以泰國株H3N2流行為主；COVID-19則預期會是JN.1變異株的子代（包含KP或LB系列）為主。接種當年度新型疫苗預防流感及COVID-19，才可獲得最佳免疫保護。

今年公費流感及COVID-19疫苗將於10月1日同步開打，為配合2種疫苗校園接種作業，並使家長更方便簽署接種意願書，疾管署去年起於全國啟用「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」，家長僅需使用學校提供的連結或掃描QR code，即可進入個別疫苗簽署頁面，填寫相關資料與簽署意願。

疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩說明，今年COVID-19也加入此系統，且系統內以顏色區分不同疫苗意願書，橘色表單為流感疫苗，紅色表單為COVID-19疫苗，以助家長辨識；進入系統後，須填寫學童身分證字號、生日等資訊，最後簽上姓名，點選送出即可。

若家長在簽完意願書後改變意願，池宜倩說，只要再次點開連結，重新填寫，系統就會記錄最新結果；如不便於線上簽署，也可選擇紙本方式。若學童在接種疫苗當天不適，或有其他原因不便接種，或是原填寫不願意、學校統一接種後又想打，則可另外向學校索取補接種通知單，再自行至醫療院所補打。

疾管署說明，今年公費4價流感疫苗依世界衛生組織（WHO）選株結果，使用更換H3N2疫苗株為泰國株的新一季疫苗，共向國光生技、賽諾菲、台灣東洋、高端疫苗、荷商葛蘭素史克藥廠（GSK）5廠牌採購688萬8200劑；新一季公費COVID-19疫苗則採JN.1疫苗株，共採購550萬劑。

羅一鈞指出，入校接種的疫苗廠牌會由地方衛生局與校方視狀況安排，且流感疫苗5種廠牌都經過食品藥物管理署核准，同樣安全有效，建議不用特別選廠牌；若真的有希望接種特定廠牌，可向學校索取補接種單，事後自行到醫療院所接種。