張鈞甯、詹子萱世界展望會當大使 盼助弱勢女孩上學

藝人張鈞甯一頭飄逸長髮、詹子萱則綁著可愛馬尾，身穿世界展望會的白色T恤，分享幫助弱勢女童的經歷！張鈞甯笑說，很高興出國去這些地方，女孩們因為受教育而處境好轉、充滿希望，讓她覺得再辛苦都值得；詹子萱印象最深的是自製布衛生棉，也嘆說很多台灣以為理所當然的事情，在很多國家都是奢侈的要求。

「聽到尼泊爾女孩為了不要童婚，寧願把手放到炙熱鐵板上的故事，覺得相當震撼！」詹子萱說，出國就有機會看到很多與台灣相差甚大的環境與價值觀，聽著她們訴說被童婚的故事覺得相當震撼，到現在都還需要消化；詹子萱還一度哽咽，表示看到她們真的改善生活處境就覺得相當觸動。

4日是張鈞甯的生日，工作人員也驚喜拿出在當地受到幫助的女孩畫給張鈞甯的卡片，讓她感到相當意外，「太感動了。」張鈞甯也拿出在當地製作的布衛生棉，聊到在當地雖有不好的月經文化，但還是努力協助改善：另外，詹子萱在分享經驗時，數度哽咽到說不出話，張鈞甯也很貼心的幫她拭淚。

台灣世界展望會會長李紹玲表示，若世界上只有1千個女孩，其中會有2百個兒童新娘、126個女孩失學、48人經歷非自願性行為。尼泊爾有3分之1女童未滿18歲就結婚，在貧窮、糧荒與衝突下，女童是最容易被犧牲的存在，盼透過資助女童，減少性別不平等、讓她們受教育，還可促進經濟發展、翻轉貧窮命運。

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