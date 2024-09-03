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國道查獲偽變造車牌爆增 113年上半年逾千輛

中央社／ 台北3日電

偽變造車牌愈來愈猖獗，交通部高速公路局與內政部警政署國道公路警察局聯手查緝，今年上半年就查獲逾千輛使用偽變造車牌，比去年全年還多，是去年同期的3倍。

高公局今天在舉行記者會，說明國道查緝偽變造車牌情形，8月中下旬到8月底，才2週時間就查獲36輛汽車是使用偽變造車牌。

高公局統計，今年上半年共查獲1043輛車子使用偽變造車牌，超過去年整年924輛，約是去年同期331輛的3倍多。

高公局指出，今年上半年國道公路警察局查獲偽變造車牌，除當場開單舉發外，也將車輛駕駛人依涉偽造變造特種文書罪移送法辦，且因駕駛人行為已涉及詐欺、不當得利的刑事及行政罰賠償等事項，移由檢警相關單位依法嚴辦。

高公局說，與公警局聯手查緝偽變造車牌，主要透過收費系統檢核，包括：同一號碼車牌交易時間差異小於8秒、時速大於210公里、距離大於100公里且時速大於100公里、相同門架交易且交易時間小於255秒。

高公局呼籲，駕駛人千萬不要以為掛偽冒車牌可以為所欲為甚至免繳通行費，一旦查獲車牌異常車輛，除追繳通行欠費外，涉有刑責的當事人，也將面臨司法制裁，籲請民眾應遵守車牌懸掛相關規定，不得販售、購買及懸掛非法車牌，切勿心存僥倖。

公路局日前表示，已研議增加車牌防偽機制；如涉及使用偽變造車牌行駛道路等，使用者將依道路交通管理處罰條例第12條處最高罰鍰新台幣1萬800元，另製造、販售、使用者將違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。

使用者 國道 高公局

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