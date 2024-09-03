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防旅客落軌高鐵規畫11站設月台門 估2028年全數完工

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵規畫全線裝設月台門，預估經費約25.2億，2028年全數完工。聯合報系資料照
台灣高鐵規畫全線裝設月台門，預估經費約25.2億，2028年全數完工。聯合報系資料照

台鐵近期頻傳旅客落軌事件，新任交通部長陳世凱昨視察台鐵台中站說，要與台鐵研議，在尖峰時刻乘客多的大站裝設月台門。而高鐵今年也發生2起旅客暈眩落軌意外，高鐵表示，已規畫全線車站裝設月台門，經費約25.2億元，初期將優先完成板橋、新竹站，預估2028年全數完工。

高鐵板橋站今年4月5日，1名女子因身體不適頭暈失足落軌，3列車緊急停車，落軌旅客及時被救起，僅有輕傷；今年7月30日新竹站1名女子也因頭暈昏倒，連帶行李掉落軌道，所幸當時道岔訊號異常，無列車進站，該女子順利被救起。

高鐵表示，目前台北站已裝設月台門，考量旅客落軌事件頻傳，以及為提升旅客候車安全及列車整體營運效率，已啟動全線施作月台門計畫，防止旅客及物品掉落軌道造成意外發生。

高鐵指出，上月底已在官網公告招標，其他11站也將設置月台門，預計9月27日決標，初估全線11站預算約25.2億，將採最有利標，工程將優先完成板橋及新竹2站，預計全線11站月台門將於2028年全數完成。

新竹 高鐵

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