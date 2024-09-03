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公費新冠疫苗10月開打 JN.1疫苗株「成員有KP和LB」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
公費新冠疫苗將於10月1日開打。示意圖，本報資料照片
公費新冠疫苗將於10月1日開打。示意圖，本報資料照片

年底疫情將再起，加上適逢開學，衛福部疾管署預估，新冠肺炎疫情將以JN.1子代，包括KP和LB系列病毒株為主，新一季公費新冠疫苗，將於10月1日開打，並採JN.1疫苗株，包括KP及LB等變異株系列，可有效預防秋冬流行變異株中重症威脅。

疾管署副署長羅一鈞指出，依目前監測資料，預估今年流行新冠疫情變異株，將持續為「JN.1家族」，包括KP及LB等變異株系列，接種疫苗可有效預防秋冬流行變異株的中重症威脅，今年新冠肺炎與秋冬流感公費疫苗接種，將於10月1日同步開打。

疾管署表示，兩種疫苗同時簽署，孩子可以在學校接種流感疫苗及新冠疫苗，除了每年定期接種的流感疫苗，今年也能在學校接種新冠疫苗，孩子可以在校園接種疫苗，為忙碌的家長節省帶孩子外出接種的時間，大幅提升疫苗接種的效率與便利性。

疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩指出，校園流感疫苗+新冠疫苗意願調查開跑，疾管署推出「疫苗接種行政電子化系統(NIAS)」，並於9月2日電子化系統上線，家長僅需掃描學校提供的流感及新冠疫苗QR code，不過要留意，新冠疫苗接種意願書為紅色，2種公費疫苗均可針對流行流感及新冠病毒株。

池宜倩呼籲家長在接到校方通知後，踴躍填寫2種疫苗意願書，讓孩子在學校完成接種，提高校園接種率達到群體免疫，避免學生感染後造成的身體不適可能影響學習，或傳播至家庭、社區，保障學生健康。

新冠疫苗 流感疫苗 疾管署

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