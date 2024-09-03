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腹瀉疫情來勢洶洶 就診連5週升、群聚通報5年新高

中央社／ 台北3日電
疾管署副署長羅一鈞。聯合報系記者賴昀岫／攝影
疾管署副署長羅一鈞。聯合報系記者賴昀岫／攝影

疾管署今天表示，腹瀉門急診就診已5週連升，群聚通報案件為5年同期新高。發言人羅一鈞表示，今年諾羅病毒疫情高於往年，腹瀉疫情來勢洶洶，9月下旬是否反轉仍要觀察。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報表示，監測資料顯示，國內8月25日至31日腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，較前一週12萬7876 人次略升1.3%，高於2019至2022年同期，惟低於去年同期，且近5週整體都呈上升趨勢。

李佳琳指出，全國近4週共接獲98起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計48起，以檢出諾羅病毒（29件，占60.4%）為多，其次為腸炎弧菌（14件，占29.2%）。

發言人羅一鈞指出，往年中秋節前後都是國內腹瀉高峰，今年腹瀉疫情是否會在9月下旬反轉，仍需觀察。今年腹瀉疫情來勢洶洶，諾羅病毒流行狀況也高於往年，中秋節將至，民眾烤肉若有烤魚、貝類，務必徹底烤熟，以免把食材帶有的病毒吃下肚。

疾管署指出，近期腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為多，而細菌性病原有增加趨勢，檢出病原以腸炎弧菌、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌為主。

疾管署說明，病毒與細菌性腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，細菌性腸胃炎有時會伴隨血便或膿便，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，備餐環境及烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，且食物應注意保存避免於室溫下放置過久且須徹底煮熟再食用，以預防病毒與細菌性腸胃炎傳播。

疫情 疾管署 諾羅病毒

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