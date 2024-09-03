「全台最美眷村」推出眷村經典好味道「水交社空軍拌麵」

擁有「全台最美眷村」之稱的水交社文化園區，重磅推出「水交社空軍拌麵」，帶來眷村記憶的經典滋味！「空軍拌麵」包裝視覺運用戰後來臺藝術家劉煜的畫作〈陋巷〉，劉煜老師1919年出生於中國東北，師事林風眠、呂霞光等名師，具有豐富的藝術背景。1947年來臺後任臺灣省立工學院(今成功大學)顏水龍教授的素描助教，後於白色恐怖時期受到波及，輾轉任教於臺南空軍子弟學校(今志開國小)，對戰後臺灣美術史具有重要貢獻。

臺南市文化局表示，空軍拌麵首波主打蒜香麻醬口味，麵體改良自傳統手工關廟麵，堅持全程日曬吸收陽光，打造溫暖如家的好味道，蒜香麻醬則選用臺灣芝麻，多道工法精粹提煉製成，香氣濃郁。濃烈的芝麻香氣中和了蒜頭的辛辣感，加上風味香醇的純釀造醬油，相互結合成完美的拌麵醬，淋上Q彈有嚼勁的麵條，吃一口，在舌尖上交織出暖暖的家鄉味。

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