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「2024光織影舞」北香湖登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

每年中秋節最受市民及遊客矚目的「光織影舞」光影藝術展將於9月14日至9月29日每日晚上6時到10時登場。嘉義市長黃敏惠2日偕各界貴賓舉行啟動記者會，邀請全國民眾把握展期，來到北香湖公園體驗以嘉義古名「桃城」為策展核心、「逐光月影」為主題，夢幻又詩意的光影桃花源。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市光織影舞自2020年首次舉辦以來，今年已經來到了第5屆，期間汲取日本等海內外頂尖光影藝術展精華，導入藝術、美學及設計力，轉化並融入在地元素。現在「光織影舞」已成為全國民眾來嘉必訪行程，更是邀請「即將成真火舞團」及亞洲首屈一指、享譽國際的「優人神鼓」躍上湖上舞台表演，引領觀眾於湖光月色中，進入如桃花源般的時光旅程。

聚傳媒

光影 嘉義 桃花

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