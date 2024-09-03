國道沿線再增自動氣象站 供即時大雨、濃霧氣象資訊

隨著極端氣候加劇，高速公路局2021年起與中央氣象署合作，於架設閉路電視攝影機的既設14米桿上建置自動氣象站，今年8月再完成自動氣象站新增及部分觀測設備遷移後，目前國道沿線共有90處自動氣象站與12處自動雨量站，結合氣象署760站自動氣象站，可提供用路人即時強風、大雨及濃霧氣象資訊，並強化防災監管作業。

高公局說明，藉由氣象署分析資料，可及時提供用路人行車資訊，例如行旅途中可透過沿線路側資訊可變標誌（CMS）顯示強風、大雨及濃霧等影響路段，顯示縣市高溫警報及縣市地區氣象預報資料。另外，行前也可利用高速公路1968 App，提供強風、大雨及濃霧等天候不佳資訊。

此外，高公局指出，局署合作建置「新一代劇烈天氣監測系統（QPEPlus）」，透過電子地圖及監控表方式查詢劇烈天氣相關特報、即時雷達觀測資訊及高速公路全線路網、交流道及服務區逐公里雨量值等資訊，可提供劇烈天候狀況下，資訊發布及防災應用重要介接及參考資訊。