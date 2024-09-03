台北長庚醫院整修 婦產、新生兒科入駐中山醫院
因應台北長庚醫院整修，長庚婦產及新生兒科團隊將入駐中山醫院，這是少見的聯手模式，盼提供大台北地區孕產婦，從產前、生產、產後及新生兒照護一條龍服務。
中山醫院院長朱益宏今天透過新聞稿表示，台北長庚婦兒科入駐中山醫院，由於台北長庚醫院大樓進行整修，去年起開始尋覓合作對象，確保民眾醫療需求滿足不中斷，雙方去年10月達成共識，台北長庚將婦產科等業務遷移至中山醫院運作，進行策略聯盟合作。
朱益宏說，雙方策略合作從今年9月2日起正式運行。台北長庚婦產科醫療團隊在台北長庚副院長羅良明等人帶領下，在中山醫院開展門診業務外，也會提供檢查、檢驗、住院、手術及新生兒重症加護等婦兒科醫療服務。
朱益宏表示，由於醫學中心與地區醫院規模等級不同，基於雙方策略聯盟深化合作，每週均進行開會討論，這次是台灣醫療史上頭一次的合作模式，雙方勢必會經過一定的磨合期，希望能吸收雙方的優點，期待達到合作無間的目標。
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