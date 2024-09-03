今年變造車牌猖獗飆3倍 國道7月通行費短收10萬元

變造車牌案件增多，高速公路局統計，今年上半年AB車牌通報案件已達1043輛，不僅超過去年整年924輛，更為去年同期331輛的3倍，而變造車牌也導致高公局7月通行費約短收10萬元，高公局表示，截至目前已提供236輛黑名單給公警局，近日與公警局等相關單位成立專案小組，2周內已抓到36輛。

高公局說明，近期統計發現行駛高速公路偽變造冒用車牌車輛有明顯增多現象，為維護高速公路行車安全與秩序，與公警局等相關單位成立專案小組，針對車牌異常車輛進行專案查緝，專案進行2周內即查獲36輛偽變造車牌車輛，顯示許多車輛駕駛人漠視車牌使用懸掛規定。

高公局說明，國道ETC系統主要透過4項指標偵測，只要符合任一條件就會交由人工覆核確認是否為AB車，包括交易時間差異小於8秒、時速大於210公里、距離大於100公里且時速大於100公里、相同門架交易且交易時間小於255秒。

高公局指出，查獲偽變造車牌車輛行為人，除當場開單舉發，依道路交通管理處罰條例第12條可處最高罰鍰1萬800元，也將車輛駕駛人依涉偽造變造特種文書罪移送法辦，且因駕駛人行為已涉及詐欺、不當得利之刑事及行政罰賠償等事項，移由檢警相關單位依法嚴辦。