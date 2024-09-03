自行車旅遊節起跑 日月潭首獲准辦環法挑戰認證賽

交通部觀光署今天在台北松山車站舉行「2024台灣自行車旅遊節」記者會，宣布將推出10大品牌活動，其中環法自行車挑戰認證賽，日月潭首次獲官方同意舉辦。

觀光署長周永暉說，今年的「台灣自行車旅遊節」，觀光署與地方政府及自行車公協會聯手推出10大品牌活動，包含國際知名、挑戰極限的「台灣自行車登山王（KOM）」、悠閒環島的深度之旅「騎遇福爾摩沙900」、匯集自行車產業鏈的「台中自行車嘉年華」、徜徉湖光山色美景的「日月潭Come! Bikeday自行車嘉年華」。

周永暉特別提到，下半年將登場的環法自行車挑戰認證賽，將首度在日月潭辦理，觀光署的德國及倫敦辦事處也趁機在當地宣傳，盼能帶來更多國際旅客。

觀光署說明，環法自行車挑戰賽會在許多地方先辦認證賽，通過認證才有資格參加挑戰賽，台灣首次獲環法自行車挑戰賽官方同意舉辦認證賽，地點在日月潭。

針對千萬人次國際觀光客的目標，周永暉說，目前已突破500萬人次，觀光署會繼續努力，希望爭取更多高端旅客，例如運動休閒等，台灣重視生態、休閒、部落旅遊，這些都是後疫情時代世界潮流，觀光署將多加善用，努力朝達成千萬人次觀光客邁進。

觀光署介紹今年自行車旅遊節的活動，還有漫遊花東的「徐行縱谷」與「東海岸馬到成功168」、可以蒐集四極點燈塔的「極點慢旅」、結合三年一科東港迎王宗教盛事的「大鵬灣Light One Bike單車活動」、搭配知名景點並可大快朵頤滿滿海鮮的「澎湖跳島101自行車活動」。

觀光署說，「西拉雅5 cool」也是首次推出，將帶領旅客探索西拉雅國家風景區轄區內的白河、烏山頭、尖山埤、虎頭埤及曾文水庫風光。

觀光署為鼓勵民眾騎乘16條多元自行車路線，特別推出「16條多元路線踩點GO」完騎活動，民眾只要在9月底前騎乘16條多元路線之必騎路段，並達成指定條件（軌跡圖、人車景合照等上傳社群媒體），至指定認證點（遊客中心）索取雲端連結並填報資料，每條路線前300名騎乘者即可獲得該路線專屬特色紀念幣1枚。

觀光署也與自行車新文化基金會聯名推出「自行車環島認證」，讓民眾透過環島騎行以獲得專屬的認證，活動截止日為11月30日。