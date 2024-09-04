台醫療環境經營難 6年卻有30新醫院動土？醫界、房產專家曝原因

總統賴清德領軍「健康台灣推動委員會」，上週22日召開首次會議，賴總統婉轉點出健保財務議題，也點出許多國人正憂心的健保破產疑慮。當醫護人員因環境不佳持續出走，醫院在外界看來是「賠錢生意」時，你可知道，台灣的醫院正愈蓋愈多！光是2018年至2024年6年內，國內動土興建的新醫院就高達30間！誰投資？動機為何？獲利在哪？《遠見》遍訪醫界與房地產專家，揭開底層真相。

台灣醫療環境經營難，從健保總額預算不足，點值過少難以維運，到醫護人力大量出走，更衝擊新藥、新醫療科技引進速度。醫療環境步入「缺」的惡性循環，攤在眼前；另一方面，全台醫院卻愈蓋愈多，2018年起至今年（2024）動土的，共約30家醫院！包括北部9家、中部9家、南部12家。到底蓋這麼多為什麼？

首先，醫界經營高層多坦言，興建醫院不缺資金，除了可向銀行貸款，有意投資者亦不在少數。台灣醫務管理學會理事長洪子仁分析，就醫院營運來看，囿限當前健保總額制度框架，為求儘量維持正常營運，選擇先壯大自身規模，才有辦法換來相對採購優勢，並同時擴大號召力，設法徵求更多醫事人員到旗下醫院機構任職。

叢林法則＋地方首長求政績，醫院成指標

除了殘酷的生存法則，地方首長拚選舉、求政績，也是推波助瀾的關鍵。洪子仁直言，民選首長多希望所轄區域要設有醫院，且最好是醫學中心等級。

「每個縣市都要有醫院，就像過去地方首長盼轄區都要有大學，」他觀察，訴求以民意為依歸，近10年來，這種政治導向思惟更加明顯，尤其申請設立或擴充499病床以下，為地方政府權責；然而，增設病床是系統問題，主管機關衛福部應扭轉、導正這股風氣，中央出面調控發揮效果，制定符合需求的合理床數。

一旦叢林法則成為鐵律，擴充醫院規模，增加病床數，「有病床、無法開」的壓力增高，並將導致更嚴峻的問題：大型醫院才能活下去，小型醫院易遭淘汰出局。

健保開辦後10年，醫院已往「大者恆大」發展

回溯健保開辦後5至10年，洪子仁表示，當時50床以下地區醫院停止營運，因不具經濟規模，後來轉而淘汰100床以下，如今更演變成淘汰300床以下，幾乎無法生存。所以與其說是醫院長期變多，不如說是許多小規模醫療院所消失，現在被愈來愈多新的大醫院取代。

醫院大者恆大現象，不斷持續發酵。1998年，台灣還有900多家醫療院所，如今所剩家數腰斬，地區醫院關門再關門，整體醫院數量減少，醫院平均規模卻愈來愈大。

從醫務管理而言，洪子仁也提及，隨著醫療科技發展進步，舉凡微創手術等，朝向「日間手術、縮短住院日」趨勢發展，放眼各國，普遍對住院病床需求下降，台灣自不例外。

既然住院需求減少，醫院不斷擴充，病床不斷設法增加，著實弔詭；反映健保運行30年來，總額預算制度的弊病一一浮現，就像部分醫院攻自費醫療，不是所有醫院都熱衷，而是被迫另覓生存之路。

此外，他也說，有些醫院雖再擴版圖規模，但並未增加病床，而是使出集中手術房，或翻新老舊硬體設施、減緩病床擁擠程度等新措施，應對此種作法予以鼓勵。

地產專家：高齡化社會將至，醫院成利多設施

就房地產視野來看，過去醫院多半被視為「嫌惡設施」，後來地方力促興建，扮演地方造鎮成功的其中推手；近年來，在不少民眾眼中，甚至成為一項「利多設施」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌舉例，林口長庚醫院鄰近房市行情，從每坪1字頭到5字頭，走了近30年，才有當前榮景。為什麼？原來早期購屋民眾多認為醫院附近「較陰較吵」，因置產抗性高，2003年SARS傳染病爆發，和平醫院封院，「當時醫院最黑」，人心惶惶，深怕感染。

他觀察，醫院翻轉銷售抗性，發展成更像是利多設施，推測與台灣人口高齡結構有關，尋求就醫便利，近5、6年，成民眾置產考量因素，特別是雙北退休族賣掉市中心老房子，搬往醫院周邊附近購置電梯大樓，如三峽北大、林口長庚、內湖三總等地區，尤其明顯。

何世昌表示，從土城醫院、輔大附設醫院周邊建案來看，已不見過去銷售抗性，反而變成買房誘因，除了「醫生宅」外，還能鎖定退休人士、高齡換屋族，主打「退休宅」題材。

都會區以外醫療設施，相對不足；因此，若有醫院前進駐足，對地方來說，自然容易形成商圈，雖不及科學園區效益，但也能成為其中推手。

醫界：中央導正風氣，責無旁貸

回歸醫療版圖分布盤點，洪子仁呼籲，中央機關責無旁貸，台灣整體人口減少，應針對人口總數、年齡與地區分布等趨勢發展，以及醫療發展等各種因素，因地制宜，對不同地區提出不同規劃，合理分配病床分布，落實總量管制效果。

（本文出自2024.08.31《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）