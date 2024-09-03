秋冬「危機病毒」流感泰國株將成主流 5公費流感品牌一次看

小心秋冬流感！衛福部疾管署預估，今年的流感將以泰國株H3N2為主，今年度的公費流感疫苗首度提供國光、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK）、東洋和高端5大廠派，總計約643.7萬劑，但校園接種無法指定廠牌，家長如要帶小孩到校外接種特定廠牌，需另外索取補種同意書。

疾管署副署長羅一鈞說，今年台灣的秋冬流感，預估將以泰國株的H3N2流行為主，衛福部今年提供的公費四價流感疫苗，依世界衛生組織選株結果，使用更換H3N2疫苗株為泰國株的新一季疫苗，且預期今年秋冬流行的H3N2病毒相吻合。

羅一鈞表示，流感及新冠病毒變異快速，每年流行病毒株有所不同，且去年或過去曾接種的疫苗保護力也已衰退，必須接種當年度新型疫苗才可獲得最佳的免疫保護力。

羅一鈞表示，今年首度提供5種公費流感疫苗，分別為國光、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK）、東洋和高端，總計約643.7萬劑，分別為國光305.4萬劑、賽諾菲168.7萬劑、GSK72.7萬劑、東洋58.2萬劑和高端38.6萬劑。

不過校園接種無法指定廠牌，家長如要讓孩子接種特定廠牌流感疫苗，可另外向學校索取補種同意書，但各醫療院所可能需要另外收取掛號費。

疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩表示，校園流感疫苗加上新冠疫苗意願調查開跑，9月2日電子化系統上線，校方將陸續通知家長掃專屬QR code或點網址連結填寫，為配合2種疫苗校園接種作業，並使家長更方便簽署接種意願書，需掃描學校提供的流感及新冠疫苗QR code，即可進入個別疫苗簽署頁面填寫相關資料與簽署意願，橘色表單為流感疫苗。