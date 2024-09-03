警廣台中分台辦捐血活動 中部血庫O型最常缺血

中秋節將屆，警廣台中分台今天舉辦捐血活動，盼傳遞溫暖給更多需要的人。捐血中心說，中部血庫今天平均庫存為6天，其中O型血需求較高、易缺血，呼籲民眾定期捐血。

捐血活動在行政院中部聯合服務中心活動中心舉辦，上午活動開始前，就吸引許多民眾到場排隊，台灣中油公司油品行銷事業部台中營業處、台中市警察局、高速公路局中區養護工程分局、公路局中區養護工程分局、台中市中醫師公會等單位，也到場擺攤政令宣傳及義診。

警政署警察廣播電台台中分台長劉莉菁表示，感謝企業界和民眾的支持，每一袋熱血都很珍貴，它代表著每個人為捐血活動付出的愛心，不論是贊助禮品或直接捐出熱血的朋友，警廣都深深感謝也相當珍惜，希望讓大家提早感受中秋節氣氛，也傳遞溫暖給更多需要的人。

其中，維他露基金會董事副執行長詹益榮也到場響應捐血，他表示，已連24年養成捐血習慣，捐血也能幫助健康，可以說是助人又助己，歡迎大家一起加入捐血人行列。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市，每天約1800袋血液，目前平均庫存為6天，其中O型血在血庫中時常缺血，因有44%的人口數為O型血。前一陣子因午後雷陣雨影響捐血意願，現在正值開學期間，捐血活動較多，呼籲民眾定期踴躍捐血。