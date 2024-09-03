腸病毒就診創5年同期新高 疾管署估疫情續升至中秋

衛生福利部疾病管制署今天表示，8月最後一週腸病毒門急診就診人次破1.4萬，較前一週略升，為近5年同期新高。發言人羅一鈞指出，疫情逐漸進入高原期，預估中秋後才會反轉。

疾管署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，8月25日至31日門急診就診計1萬4279人次，較前一週1萬3946人次略升2.4%，近期就診人次呈上升趨勢，處流行期且高於過去4年同期。

李佳琳指出，近4週實驗室監測顯示，腸病毒陽性率仍在上升，以克沙奇A16型為多、克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，但感染個案均為輕症。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例。

羅一鈞指出，今年上半年腸病毒都以克沙奇A16型為主，但6月底A10型開始有超過A16型跡象，現在A16型占比又追過A10型，推測是A16型可能有傳播上優勢造成。

羅一鈞表示，今年初開始就有過A16型疫情，因此預估這波疫情幅度不會像前一波那麼高，目前增加幅度已經縮小，逐漸進入高原期，預估疫情會在中秋節後開始反轉。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒的家庭，應更加注意個人衛生，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。此外，青少年及成人都有感染腸病毒可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分。

疾管署指出，腸病毒最有效預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。酒精對於腸病毒毒殺效果有限，可使用10公升清水加100毫升市售家庭用漂白水進行環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意通風。