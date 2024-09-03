國慶預估增一日遊車潮 高公局國道交通管制措施出爐

今年國慶日為周四單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近，約90百萬車公里，考量假期當日都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致鄰近景點的高速公路路段出現局部壅塞情形，規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局指出，為避免過多短途車輛行駛國道影響服務水準，並使國道回歸以服務中長程城際運輸主要功能，國慶日當天將採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，呼籲短程用路人盡量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，國慶日當天用路人如要出門，建議搭乘公共運輸；自行開車者盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況、養足精神，並利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線或改走替代道路，避開壅塞路段。