快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國慶預估增一日遊車潮 高公局國道交通管制措施出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
國慶日國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供
國慶日國道交通疏導措施一覽表。圖／高公局提供

今年國慶日為周四單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近，約90百萬車公里，考量假期當日都會區周邊景點可能出現一日遊車潮，導致鄰近景點的高速公路路段出現局部壅塞情形，規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局指出，為避免過多短途車輛行駛國道影響服務水準，並使國道回歸以服務中長程城際運輸主要功能，國慶日當天將採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，呼籲短程用路人盡量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，國慶日當天用路人如要出門，建議搭乘公共運輸；自行開車者盡量提早出門，行前先檢查車輛狀況、養足精神，並利用「高速公路1968」App或網站查詢即時路況，彈性調整行車路線或改走替代道路，避開壅塞路段。

交通管制 國慶 高公局 高速公路

延伸閱讀

今年中秋沒連假 高公局估「這3天」國5時速恐仍低於40公里

火星人布魯諾本周高雄開唱 世運場館交通管制措施曝光

江蕙復出登大巨蛋唱國慶 北市觀傳局：開放民眾索票

國旅一日遊「啥也沒買就花掉2000」 他曝消費明細嘆：窮鬼別想住宿

相關新聞

預防番茄因銀葉粉蝨「瘋欉」 農業局提醒農民設置黃色黏蟲板

高雄各區番茄陸續進入苗期，為了避免銀葉粉蝨傳播番茄病毒發生導致「瘋欉」，農業局呼籲，農民應從苗期就開始防治包括銀葉粉蝨等...

螞蟻不吃「真貨」？辨別家中蜂蜜真假 營養師戳破迷思給答案

你吃的蜂蜜是真的嗎？營養師品瑄在Instagram上發文分享真假蜂蜜實測，並將與蜂蜜相關的營養知識與迷思整理成一篇貼文帶你一次看！

買氣不見起色 本周蛋價再跌3元

隨著國內雞蛋產量穩定增加，以及天熱難以拉抬買氣，過剩的產量也影響價格。台北市蛋商公會今天宣布本周蛋價調降3元，產地價由每...

秋冬「危機病毒」流感泰國株將成主流 5公費流感品牌一次看

小心秋冬流感！衛福部疾管署預估，今年的流感將以泰國株H3N2為主，今年度的公費流感疫苗首度提供國光、賽諾菲、葛蘭素史克...

國慶預估增一日遊車潮 高公局國道交通管制措施出爐

今年國慶日為周四單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近，約90百萬車...

今年中秋沒連假 高公局估「這3天」國5時速恐仍低於40公里

今年中秋節為周二單一假日，高速公路局研判，中秋節前的周六、日及中秋當日（9月14、15、17日），國道5號將有大量往宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。