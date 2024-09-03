今年中秋沒連假 高公局估「這3天」國5時速恐仍低於40公里

今年中秋節為周二單一假日，高速公路局研判，中秋節前的周六、日及中秋當日（9月14、15、17日），國道5號將有大量往宜蘭旅遊車潮，尖峰時段可能有排隊回堵狀況，車速恐低於每小時40公里。高公局規劃實施匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，並建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。

高公局表示，今年中秋節前的周六、日預估交通量分別為110及108百萬車公里，比一般假日104百萬車公里略高，中秋當日交通量約100百萬車公里，接近一般假日車流量。

高公局根據國道交通量大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於中秋節前一周六5至15時，及北向宜蘭至坪林路段於節前一周日15至20時、中秋節當日14至19時，車速恐低於每小時40公里；將於9月14日5至12時實施國5石碇及坪林南向入口封閉；9月15日15至20時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局也說，為鼓勵用路人搭乘公共運輸，持續於國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，建議用路人多加利用。