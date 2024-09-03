空汙讓蜜蜂迷路 農業與生態受影響

空氣污染不只讓人類容易得肺癌，還會干擾蜜蜂授粉！近日有研究發現，空汙讓植物的花減少90%授粉昆蟲拜訪。近年研究主要聚焦氣候變遷與棲地減少，讓授粉昆蟲減少，研究團隊沒想到空汙也會影響昆蟲授粉。植物繁衍與適應環境都非常需要授粉昆蟲，若昆蟲減少或無法授粉，將對生態與農業造成嚴重影響。

空汙干擾昆蟲嗅覺

根據《英國廣播公司》報導，澳洲與英國等國的聯合研究發現，空汙讓授粉昆蟲拜訪植物的次數減少70%、接觸花的比例更高達90%。研究團隊2018到2019年在英國南部進行觀察，發現很多植物周圍有汽車與發電廠排放的廢氣環繞，即使廢棄含量已遠低美國認定空汙標準，仍嚴重干擾昆蟲授粉。

近年來因為農業大量用藥、氣候變遷與棲地減少，讓授粉昆蟲大量減少，目前約有75%的開花植物與35%經濟作物是需要透過昆蟲授粉，若形成惡性循環，對生態與人類糧食安全都會造成重大危機。不過，華盛頓腦科學教授拉斐爾認為，此研究仍處於初步觀察階段，還有何因素影響昆蟲授粉仍需更多探討。

沒授粉恐影響農業

大多昆蟲是依靠嗅覺活動，不過蜜蜂也有透過蜂巢或樹進行視覺定位，學界近年來也開始透過植物周圍的臭氧、氮化物濃度，觀察授粉昆蟲如何受到影響；法國有研究發現，蜜蜂的嗅覺可能會受到臭氧濃度影響，甚至影響植物本身的開花數量、花粉品質。

科學家楊斯達德提醒，一般認為空汙對城市的影響最嚴重，但對非都市植被與昆蟲的影響還需要更多研究，包括開發中國家許多較偏僻的雨林、沙漠或森林區，尤其它們其實也長期受到空汙的影響，不可能沒有生態或習性上的改變。

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