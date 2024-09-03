快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

為何一票公司愛用LINE談公事？上班族揭最大痛點：真的不適合

空汙讓蜜蜂迷路 農業與生態受影響

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日有研究發現，空汙產生的廢氣恐影響蜜蜂等授粉昆蟲授粉。（Wikimedia Commons）
近日有研究發現，空汙產生的廢氣恐影響蜜蜂等授粉昆蟲授粉。（Wikimedia Commons）

空氣污染不只讓人類容易得肺癌，還會干擾蜜蜂授粉！近日有研究發現，空汙讓植物的花減少90%授粉昆蟲拜訪。近年研究主要聚焦氣候變遷與棲地減少，讓授粉昆蟲減少，研究團隊沒想到空汙也會影響昆蟲授粉。植物繁衍與適應環境都非常需要授粉昆蟲，若昆蟲減少或無法授粉，將對生態與農業造成嚴重影響。

空汙干擾昆蟲嗅覺

根據《英國廣播公司》報導，澳洲與英國等國的聯合研究發現，空汙讓授粉昆蟲拜訪植物的次數減少70%、接觸花的比例更高達90%。研究團隊2018到2019年在英國南部進行觀察，發現很多植物周圍有汽車與發電廠排放的廢氣環繞，即使廢棄含量已遠低美國認定空汙標準，仍嚴重干擾昆蟲授粉。

近年來因為農業大量用藥、氣候變遷與棲地減少，讓授粉昆蟲大量減少，目前約有75%的開花植物與35%經濟作物是需要透過昆蟲授粉，若形成惡性循環，對生態與人類糧食安全都會造成重大危機。不過，華盛頓腦科學教授拉斐爾認為，此研究仍處於初步觀察階段，還有何因素影響昆蟲授粉仍需更多探討。

沒授粉恐影響農業

大多昆蟲是依靠嗅覺活動，不過蜜蜂也有透過蜂巢或樹進行視覺定位，學界近年來也開始透過植物周圍的臭氧、氮化物濃度，觀察授粉昆蟲如何受到影響；法國有研究發現，蜜蜂的嗅覺可能會受到臭氧濃度影響，甚至影響植物本身的開花數量、花粉品質。

科學家楊斯達德提醒，一般認為空汙對城市的影響最嚴重，但對非都市植被與昆蟲的影響還需要更多研究，包括開發中國家許多較偏僻的雨林、沙漠或森林區，尤其它們其實也長期受到空汙的影響，不可能沒有生態或習性上的改變。

【更多精采內容，詳見

空污 蜜蜂 農業

延伸閱讀

環部修正空汙裁罰標準 若無許可固定汙染源重罰

奇美博物館《英國國家藝廊珍藏展》圓滿落幕 42.5萬參觀人次創紀錄

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」展吸客逾42萬人次

新屋永安工業區千戶粉塵空汙惹民怨 張善政罕見說重話

相關新聞

預防番茄因銀葉粉蝨「瘋欉」 農業局提醒農民設置黃色黏蟲板

高雄各區番茄陸續進入苗期，為了避免銀葉粉蝨傳播番茄病毒發生導致「瘋欉」，農業局呼籲，農民應從苗期就開始防治包括銀葉粉蝨等...

螞蟻不吃「真貨」？辨別家中蜂蜜真假 營養師戳破迷思給答案

你吃的蜂蜜是真的嗎？營養師品瑄在Instagram上發文分享真假蜂蜜實測，並將與蜂蜜相關的營養知識與迷思整理成一篇貼文帶你一次看！

買氣不見起色 本周蛋價再跌3元

隨著國內雞蛋產量穩定增加，以及天熱難以拉抬買氣，過剩的產量也影響價格。台北市蛋商公會今天宣布本周蛋價調降3元，產地價由每...

秋冬「危機病毒」流感泰國株將成主流 5公費流感品牌一次看

流感和新冠病毒株不斷變異，年底疫情恐將再起，衛福部疾管署預估，秋冬流感將以泰國株H3N2流行為主，新冠將以JN.1子代，...

國慶預估增一日遊車潮 高公局國道交通管制措施出爐

今年國慶日為周四單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判，當日以短途單日旅遊旅次為主，預估交通量與平日相近，約90百萬車...

今年中秋沒連假 高公局估「這3天」國5時速恐仍低於40公里

今年中秋節為周二單一假日，高速公路局研判，中秋節前的周六、日及中秋當日（9月14、15、17日），國道5號將有大量往宜蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。