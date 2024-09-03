千萬國人每週疼痛 可求助社區藥局

台灣超過987萬人每週都有疼痛問題，但98%竟都選擇忍痛，最後反而愈忍愈痛，更演變成難以解決的慢性疼痛！2024年疼痛認知行為調查顯示，民眾最常出現的疼痛為肌肉疼痛與頭痛。台北市藥師公會理事長尹岱智提倡「大病到醫院，小病到診所，小症狀可以到藥局」的觀念，民眾出現疼痛時，應把握黃金一小時尋求社區藥局的協助。

千萬國人每週痛

2024年疼痛認知行為調查指出，台灣超過5成的18歲以上的成年人，相當於987萬的民眾曾經每周都痛，最常見的疼痛前三名為肌肉痠痛、頭痛與關節疼痛。台北市藥師公會發言人王明媛指出，有9.8成民眾面對疼痛時，都會選擇「忍耐」，認為只要忍耐一下，疼痛就會過去。

疼痛認知行為調查還發現，疼痛感受和忍耐疼痛的原因在不同年齡層之間存在差異，如年輕族群比較容易擔憂工作進度而選擇忍耐疼痛；壯年族群相對擔憂財務狀況受到影響；高齡者則是害怕造成他人負擔。

「不要總是忍痛忍到受不了，才來選擇藥師協助，」王明媛警告，長期的疼痛會導致中樞敏感化，簡而言之，就是民眾持續放任疼痛不管，不僅不會使疼痛消失，還會讓疼痛程度上升，一旦變成慢性疼痛或出現移轉狀況，還會變得更加難以解決。

解痛黃金一小時

尹岱智表示，面對疼痛，民眾應把握黃金一小時，做好疼痛管理，以提升生活品質。他呼籲，民眾可以把握「大病到醫院，小病到診所，小症狀可以到藥局」的認知或觀念，如果出現症狀，可選擇就近詢問社區藥局的藥師，打造健康與用藥安全的環境。

新北市藥師公會理事長許有杉表示，現在愈來愈多醫院都設立了疼痛科，顯見疼痛成為民眾普遍的問題，對工作、生活與就學都造成負面影響。他說，社區藥局具有可近性，有問題就可做諮商，建議民眾即時使用口服或外用止痛藥，並培養疼痛管理的觀念，以落實自我照護。

【更多精采內容，詳見 】