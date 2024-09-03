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開學未滿1周 腸病毒疫情創5年新高…疾管署估恐燒到中秋

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞說，觀察腸病毒疫情已逐漸進入高原期，預估疫情再中秋節後，會有反轉的可能性。記者賴昀岫／攝影
疾管署副署長羅一鈞說，觀察腸病毒疫情已逐漸進入高原期，預估疫情再中秋節後，會有反轉的可能性。記者賴昀岫／攝影

中小學上周開學，疾管署表示，上周腸病毒門急診就診計1萬4279人次，近期就診人次呈上升趨勢，處流行期且高於過去四年同期，以克沙奇A16型為多，不過增加幅度已經縮小，看起來逐漸進入高原期，預估中秋節過後，疫情可能會出現反轉。

疾管署監測資料顯示，第35周，即8月25日至8月31日的門急診就診計1萬4279人次，疾管署疫情中心副主任李佳琳說，這較前一周略升2.4%，近期就診人次呈上升趨勢，處流行期且高於過去四年同期。

李佳琳表示，近四周實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，克沙奇A10型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，感染個案均為輕症，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

疾管署副署長羅一鈞說，推估這波腸病毒疫情以克沙奇A16型為主，不過上半年流行過一波，這波高峰可能不會像前一波高，增加幅度已經縮小，看起來逐漸進入高原期，預估疫情在中秋節過後，會有反轉的可能性，各級學校已陸續開學，須注意學童間互動，將增加腸病毒群聚與疫情傳播風險，呼籲民眾留意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，加上青少年及成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為正確勤洗手、保持良好的生活習慣，外出返家後務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並落實環境清消。

另外，應留意酒精對於腸病毒的毒殺效果有限，建議可使用濃度500ppm的消毒水（10公升清水+100毫升市售家庭用漂白水）進行一般環境消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，疾管署建議，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，應盡速送到大醫院接受治療。

疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

疫情 疾管署 腸病毒

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