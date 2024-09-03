10大自行車活動9月開跑 環法自行車賽首度於日月潭登場

台灣自行車節2021年轉型為台灣自行車旅遊節，盼藉由自由車活動結合旅遊帶來新的體驗，今年9月起推出10大品牌，包含國際知名「台灣自行車登山王（KOM）」，還有環法自行車挑戰賽也首度於日月潭辦理。觀光署長周永暉表示，今年受地震影響有改變部分路線，外國客有比較少，仍希望能藉由多起國際活動朝千萬旅客邁進。

周永暉指出，台灣是很適合騎自行車的環境，觀光署以旅遊節的方式在9至11月推動，除了呼籲大家一起振興國旅，也有很多國際活動，像台灣自行車登山王挑戰（KOM）外國客就占70%。另外，這次希望振興花蓮觀光，有徐行縱谷（158K）、東海岸馬到成功168等；為帶動澎湖秋冬旅遊，還可以抽台灣到澎湖來回機票。

由於太魯閣受0403地震影響，周永暉也說，這次台灣自行車登山王挑戰（KOM）部分路線有做調整，但還是符合KOM的精神。雖然這次外國客有比較少，但大家還是蠻熱絡，希望來體驗新的路線，未來也能作為潛在路線，分為春季跟秋季來推動。

周永暉表示，這次爭取到環法挑戰賽在日月潭舉辦，德國及倫敦辦事處也藉此機會大力放送，希望今年帶來的旅客能比去年更多一點。

對於千萬國際客目標能否達成？他表示，目前已經破500萬人次，會持續努力，也希望做一些質的改變，希望針對一些高端旅客，包括運動休閒等型態，像這次自行車旅遊節是全球16個辦事處同時放送。台灣重視生態、休閒、部落旅遊，這些都是後疫情時代世界潮流，會善用這部分，大家一起努力朝千萬邁進。

台灣自行車旅遊節今年10大品牌活動包含國際知名「台灣自行車登山王（KOM）」、悠閒環島的深度之旅「騎遇福爾摩沙900」、匯集自行車產業鏈的「台中自行車嘉年華」、徜徉湖光山色美景的「日月潭Come! Bikeday自行車嘉年華」，下半年將登場的環法自行車挑戰賽也首度於日月潭辦理。

另外，還有漫遊花東的「徐行縱谷」與「東海岸馬到成功168」、可以蒐集四極點燈塔的「極點慢旅」、結合三年一科東港迎王宗教盛事的「大鵬灣Light One Bike單車活動」、可大快朵頤海鮮的「澎湖跳島101自行車活動」。今年也將首度推出「西拉雅5 cool」活動，可探索白河、烏山頭、尖山埤、虎頭埤及曾文水庫風光。

觀光署也說，今年也推出「16條多元路線踩點GO」完騎活動，民眾只要在9月底前騎乘16條多元路線必騎路段，並達成指定條件（軌跡圖、人車景合照等上傳社群媒體），至指定認證點索取雲端連結並填報資料，每條路線前300名騎乘者可獲得該路線專屬特色紀念幣1枚。