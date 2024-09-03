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腹瀉疫情達5年次高 疾管署估恐瀉至中秋後…烤肉注意2物

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
疾管署表示，上周腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，為近5年次高。記者賴昀岫／攝影
疾管署表示，上周腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，為近5年次高。記者賴昀岫／攝影

這個月就是中秋節了，不少民眾已開始規畫烤肉活動，疾管署提醒，腹瀉就診人數連5周上升，上周超過12.9萬人次，為5年同期次高，僅低於2023年，以諾羅病毒引起的病毒性腸胃炎為主，預估在中秋烤肉季疫情將持續上升，要注意洗手和飲食衛生，尤其魚貝海鮮和肉類，必須煮熟或烤熟再吃。

疾管署監測資料顯示，國內第35周，即8月25日至31日的腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，疾管署副主任李佳琳說，這較前一周12萬7876人次略升1.3%，高於2019至2022年同期，低於去年同期，近5周整體而言呈上升趨勢。

另，全國近4周共接獲98起腹瀉群聚通報案件，也高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計48起，以檢出諾羅病毒29件，占60.4%為多，其次為腸炎弧菌14件，占29.2%。

李佳琳表示，近期腹瀉群聚檢出病原以諾羅病毒為多，而細菌性病原有增加的趨勢，檢出病原以腸炎弧菌、沙門氏桿菌及金黃色葡萄球菌為主，病毒與細菌性腸胃炎主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，細菌性腸胃炎有時會伴隨血便或膿便，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。

食用受汙染的食物或飲水、與病人密切接觸，如與病人分享食物、水、器皿；接觸到病人的嘔吐物、排泄物或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫；或病人曾接觸的物體表面而感染，常造成校園、餐飲旅宿場所等大規模腹瀉群聚事件。

疾管署呼籲，如廁後、進食或準備食物前皆應以肥皂或洗手乳正確洗手，備餐環境及烹製食物調理過程應符合衛生條件、避免生熟食交叉污染，且食物應注意保存避免於室溫下放置過久且須澈底煮熟再食用，尤其是蛋、肉類及魚貝類等，以預防病毒與細菌性腸胃炎傳播。

病毒與細菌性腸胃炎感染期間應充分休息並補充水分與營養，必要時補充電解質，並且注意正確洗手，降低病原傳播的風險，受病患污染的器物表面，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。

此外，餐飲、團膳業者應落實備餐環境消毒與清潔，並留意工作人員，尤其是廚工的衛生及健康情形，如出現嘔吐、腹瀉或發燒等症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班。相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

中秋節 烤肉 疾管署 腸胃炎 諾羅病毒

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