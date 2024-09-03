螞蟻不吃「真貨」？辨別家中蜂蜜真假 營養師戳破迷思給答案

你吃的蜂蜜是真的嗎？營養師品瑄在Instagram上發文分享真假蜂蜜實測，並將與蜂蜜相關的營養知識與迷思整理成一篇貼文，幫大家解惑。

迷思：真蜂蜜不會長螞蟻

有種說法是真的蜜含水量低，所以螞蟻在採集時容易被黏住導致無法回巢通知，故無法吸引大量螞蟻聚集。事實上，當蜂蜜接受濕氣後，水份含量會提高，螞蟻還是可以搬運蜂蜜回巢。

都市傳說：真蜂蜜加水搖晃會產生綿密泡泡

經過營養師實測後可以透過影片發現，真蜂蜜搖晃後的泡沫確實較多，根據網路說法是因為真蜜的花粉蛋白質含量較高，所以搖晃時容易起泡，而假蜜相對沒有足夠蛋白質，較難起泡。不過營養師品瑄也提醒，這個方法未經證實，如果想要買到真蜂蜜，建議還是尋找可信賴的店家做購買。

另外品瑄還補充了與蜂蜜相關的營養知識。「蜂蜜」富含各種礦物質與維生素，不但可以幫助身體抗氧化還有幫助消化的功能，但是市面上有很多用人工果糖、玉米糖漿魚目混珠的假蜂蜜，購買時需特別注意。