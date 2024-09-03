OMG！肯德基蛋撻「美味冷知識」意外曝光 網群驚呼：我破戒了

有一名網友在社群平台「Threads」上發文表示，最近他獲知了一個冷知識，肯德基蛋撻好吃的秘訣是「裡面加的是牛油而不是奶油」，令他驚嚇想問，那「不吃牛的人可以吃牛油嗎？那他吃肯德基蛋撻算不算破戒啊？」該貼文一出，引發網友熱議，有人驚呼：「完蛋了！我該告訴我不吃牛的朋友嗎？」

原PO透露，自己到costco買整條牛肉回來時，會把脂肪修下來煸牛油，放冰箱後結成牛油凍，就跟豬油是同樣的道理。

貼文一出，一群愛吃肯德基蛋撻的網友，驚魂未定並尖叫表示「我第一次知道，OMG」、「天呀！我還買給我媽吃」、「什麼！那這樣我很快樂吃蛋塔的同時我在破戒欸，真的要瘋了」、「真是謝了，我真的不需要知道這麼多資訊」、「噢不，為什麼要讓我看到這個冷知識，又多了一個不能吃的食物了」、「沒看到、沒看到、沒看到」、「熱愛肯德基，但不吃牛的人，極度震驚中」。

還有不少網友回應「對耶，算破戒啊」、「算，不過不知者無罪吧」、「其實超多東西裡面都有牛油，包括洋芋片」、「軟糖的原料明膠（吉利丁）有些也是牛皮做的喔」、「牛排館的黑胡椒醬也是用碎牛肉熬煮的」、「我是只要不吃到牛本體就好，不然出去吃飯真的很麻煩」。

有曾經詢問過肯德基該疑問的網友指出「我有問過肯德基哦，他是牛的油脂，不是奶油，所以之後我就不吃了」、「所以素食者也不能吃肯德基蛋撻，之前想分享給素食同事，還特地去電客服，才得知此事，有戒律在身的人，吃東西真的要小心」、「肯德基店員都會主動告知說蛋撻不是素的」。