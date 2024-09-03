快訊

開低走低不敵賣壓 台股下跌142點收22,092點

抓到了！涉嫌持刀砍傷2房仲 淡水社區主委逃亡17小時向警方投案

靠「走私1物」賺超大！北韓7年來非法收入破2000億元

單劑要價億元血友病新藥 健保署：進入平行審查

中央社／ 台北3日電
B型血友病基因治療通過美國食藥局（FDA）批准，1次注射可能痊癒，但藥價高達新台幣1億元，幾乎是世界最貴的藥，健保署已收到平行審查申請，同時展開藥品許可證與健保給付審查。本報資料照片
B型血友病基因治療通過美國食藥局（FDA）批准，1次注射可能痊癒，但藥價高達新台幣1億元，幾乎是世界最貴的藥，健保署已收到平行審查申請，同時展開藥品許可證與健保給付審查。本報資料照片

B型血友病基因治療通過美國食藥局（FDA）批准，1次注射可能痊癒，但藥價高達新台幣1億元，幾乎是世界最貴的藥，健保署已收到平行審查申請，同時展開藥品許可證與健保給付審查。

B型血友病基因治療的作用原理是透過病毒感染身體，衛生福利部中央健康保險署曾說明，這款基因治療在美國已取得許可證，但歐盟僅給予暫時性藥品許可證，主因是臨床試驗人數太少，是否有長期療效，需廠商進一步提供相關資料。

醫療科技進步，評估高昂新藥效益成健保最大挑戰，健保署長石崇良今天出席APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊，中場休息時間接受媒體聯訪時表示，台灣健康政策與醫療科技評估中心在今年1月1日正式運作，加速新藥納入健保過程，重要任務之一就是平行審查。

據健保署統計，至今已有6款藥物申請平行審查，藥品許可證與健保給付審查同時進行，包含復發性或難治性多發性骨髓瘤新藥、人類呼吸道融合病毒（RSV）單株抗體藥物、肺動脈高壓新藥、轉移性非小細胞肺癌新藥、慢性骨髓性白血病新藥，甚至是單劑要價億元血友病基因治療。

B型血友病是罕見遺傳性凝血功能障礙，現行標準療法繁瑣，每週定期輸注促進血液凝結蛋白質數次，台灣約196名病患，每人每年藥費約500萬至700萬元。基因治療1劑就要價1億元，只須1次性注射，就有機會治癒，但石崇良重申，新藥使用者追蹤時間多久關係到價格值得與否。

石崇良說，台灣健康政策與醫療科技評估中心的初期任務還有增加開會頻率，加速新藥審查過程，及收集真實世界數據，作為暫時性支付退場機制標準，提供2至3年後評估，若證實有效將納入常態健保給付，無效則退出。目前健保暫時性支付藥品收載，癌藥有6項新藥、擴增給付2項。

台灣健康政策與醫療科技評估中心的下一步是「法人化」，石崇良表示，「國家醫療科技評估中心法人條例」草案已經送入行政院核定，預計今年下半年可以進入立法院會討論，力拚明年下半年至後年掛牌。

健保署 基因 石崇良

延伸閱讀

內定健保署副署長人選婉拒接任 石崇良嘆可惜

劉宜廉婉拒接任健保署副署長 也回不了桃市府

健保署長石崇良證實 劉宜亷考量這因素不來了會再找人

獨／健保署新副署長下周上任驚傳生變 劉宜亷8字回應

相關新聞

永豐化學恢復生產「蒸餾水」 每月上萬輸液缺口仍難解

永豐化學工業股份有限公司因嚴重違反PIC／S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛福部緊急透過國內增產、專...

OMG！肯德基蛋撻「美味冷知識」意外曝光 網群驚呼：我破戒了

有一名網友在社群平台「Threads」上發文表示，最近他獲知了一個冷知識，肯德基蛋撻好吃的秘訣是「裡面加的是牛油而不是奶油」，令他驚嚇想問，那「不吃牛的人可以吃牛油嗎？那他吃肯德基蛋撻算不算破戒啊？」該貼文一出，引發網友熱議，有人驚呼：「完蛋了！我該告訴我不吃牛的朋友嗎？」

又揪出含蘇丹紅香料欲闖關 食藥署延長「這國家」管制

又有含蘇丹紅調味粉想闖關！衛福部食藥署今天公布，2批從印度輸入的混合香料粉，均被檢出蘇丹色素一號，不合格產品4.6公斤，...

再破紀錄！明年健保總額核定破9千億元 健保會9月25日協商

明年健保總額備受關注，衛福部長邱泰源今天表示，行政院上周五已核定明年健保總額，確定高推估為5.5%，低推估為3.521%...

民眾申請花蓮旅遊補助遭拒 觀光署：釐清是否違規超賣

0403花蓮地震、凱米颱風重創東部，為振興當地觀光，觀光署7月起提供自由行花東住宿每房最高1000元補助，上月更宣告加碼...

單劑要價億元血友病新藥 健保署：進入平行審查

B型血友病基因治療通過美國食藥局（FDA）批准，1次注射可能痊癒，但藥價高達新台幣1億元，幾乎是世界最貴的藥，健保署已收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。