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「琅嶠卑南古道」9月推環境教育團 遊客一起來淨灘

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天「跨域推動環境教育，琅嶠卑南古道專案」啟動記者會，環境部在7至8月古道封閉期間，與古道兩端的屏東及台東縣政府、牡丹及達仁鄉公所、旭海及南田社區發展協會等單位洽談合作，2社區9月起每月將各推出10團，合計300人的「環境教育團」。圖／環境部提供
環境部今天「跨域推動環境教育，琅嶠卑南古道專案」啟動記者會，環境部在7至8月古道封閉期間，與古道兩端的屏東及台東縣政府、牡丹及達仁鄉公所、旭海及南田社區發展協會等單位洽談合作，2社區9月起每月將各推出10團，合計300人的「環境教育團」。圖／環境部提供

為了將環境教育推廣給更多族群的民眾，環境部今天在俗稱「阿塱壹」的「琅嶠卑南古道」啟動一項合作專案，屏東縣牡丹及台東縣達仁鄉公所、旭海及南田社區發展協會等單位洽談合作，預計這2個社區自9月起每月將各推出10團，合計300人的「環境教育團」，古道解說員將會帶領這些遊客一起撿拾海灘垃圾及不屬現地之外來物品，就能獲得社區提供的優惠與環境部加碼的綠點。

環境部今天「跨域推動環境教育，琅嶠卑南古道專案」啟動記者會，環境部長彭啓明表示，「琅嶠卑南古道」是民眾口耳相傳的秘境，但隨著洋流與遊客帶來垃圾容易破壞景觀，環境部特別在今年7至8月古道封閉期間，與古道兩端的屏東及台東縣政府、牡丹及達仁鄉公所、旭海及南田社區發展協會等單位洽談合作，預計這2個社區自9月起每月將各推出10團，合計300人的「環境教育團」。

彭啓明說，古道解說員將會帶領這些遊客一起撿拾海灘垃圾及不屬現地之外來物品，這些外來物經過分類後，當地鄉公所會協助清運，部分回收物更將進入再利用體系中成為衣物等有用物品，而2個社區也分別會給予導覽費用折扣或是伴手禮等優惠，環境部再加碼提供每團最高3萬點的綠點鼓勵。

彭啓明提到，環境教育是環境改善不可或缺的一環，如果只靠環境部的人力是有難度的，希望能結合既有的團體或是活動，將環境教育的效益發揮得更大，推廣得更久更廣，本次公私協力的作法就是一個很好的案例，後續環境部會滾動檢討，持續推出更好的方案，同時也邀請如大亞電纜基金會等企業一同加入，讓環境與社會邁向更好的境界。

屏東縣 彭啓明 淨灘 環境部

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