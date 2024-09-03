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不菸不酒卻3癌上身 小魚兒走出陰霾舞精采人生

中央社／ 台北3日電

隨醫療科技進步，癌症雖已漸慢性病化，但擔心失去原有生活與復發，仍是癌友心頭2大重擔。癌症希望基金會舉辦攝影展，鼓勵面對挫折、迎向希望，綻放花朵般美麗人生。

人稱「小魚兒老師」的許瑜珊今天在攝影展開跑記者會上分享，自己不菸、不酒、更不嚼檳榔，10多年前卻被診斷出口腔癌，必須切除部分舌頭，對當時擔任正音班老師的她宛如晴天霹靂，有1年半的時間都在治療與憂鬱中度過；但她更沒想到的是，舌癌治療好後，竟又發現左邊乳房有硬塊。

有著深厚舞蹈根基的她，為乳癌治療到基金會借假髮時，發現有肚皮舞班，化療結束後她不僅參與，更成為老師。但幾年後又被診斷出大腸癌3期，手術恐影響下半身神經與肌肉，生財方式再次受考驗。這次小魚兒坦然面對，與醫師討論，決定以對跳舞影響較小的方式治療，如今復原良好，繼續舞出精采人生。

癌症希望基金會董事靳秀麗觀察，罹癌後，人們最擔心的2件事，就是害怕失去原有生活與復發。不少癌友希望可以返回職場，卻又擔心若告訴同事、主管自己罹癌，會受到「額外照顧」；女性癌友更會面臨，罹患乳癌、失去乳房後另一半是否還會繼續愛自己，或者是否該先生育再治療等困境。

靳秀麗說，癌友可能經歷身體外型、心理、職涯或關係等各樣失落；但已有許多人在面對失落後仍淬鍊出新生命，賦予生命新意義。因此建議患者可以跟諮商師、個管師或社工好好討論，選擇最適合自己的治療方法，千萬不要走向偏方、民俗療法或甚至不治療。

台北榮民總醫院副院長曾令民指出，在醫療科技進步下，癌症若能早期發現及早治療，都能長期存活；就算到了晚期，隨著標靶藥物、免疫治療等新治療方式問世，仍舊有機會像心臟病、糖尿病等「慢性病」一樣，與病共存。

癌症希望基金會「SHERO’S Beauty美麗綻放．女力無所畏」攝影巡迴展，透過呈現9名不同女性癌友的生命歷程，以台北榮總為首站，從今天起至28日，在中正樓文化走廊展出，後續也將至義大癌症治療醫院、和信醫院、彰化秀傳醫院等各大醫院展出。

癌症治療

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