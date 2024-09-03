民眾申請花蓮旅遊補助遭拒 觀光署：釐清是否違規超賣

0403花蓮地震、凱米颱風重創東部，為振興當地觀光，觀光署7月起提供自由行花東住宿每房最高1000元補助，上月更宣告加碼，11月底前每人每月皆可申請1次。但疑似有民宿超賣違規，導致旅客住宿後領不到補助，對此，觀光署表示，已函請花蓮縣政府釐清民宿是否有超賣，或實際房間數與其登記不符情形。

觀光署長周永暉今表示，截至目前花蓮振興補助住房率達到當時提升2成標準，整體已有超過3成申請。9月起也重新開始計算每房1000元補助，11月起又重新計算，鎖定退休族，希望大家能一來再來；團體旅遊也是第1團2萬元、第2團2.5萬元、第3團3萬元，12人中小團就能成行。

有民眾於社群平台Dcard上抱怨，衝著花蓮振興補助可以住稍微好一點的飯店或民宿，今年7月首次到花蓮旅遊，後來發現在旅遊電商平台Klook下訂也能獲得補助，還有平台加碼的500元，就決定2個晚上都在平台下訂，但其中一天的補助卻住宿後第3天收到「不可申請」通知。

原PO表示，她向Klook客服詢問原因，對方告知是該民宿補助已滿，讓她質疑，「訂房網頁上完全沒有標示相關名額限制，消費者要怎麼知道自己預計下訂的民宿或飯店補助已滿？」原PO後來詢問觀光署客服，對方告知確實有補助名額限制，隔了一周又回覆，因該民宿有疑似違規的行為，補助名額遭拔除，因此旅客無法使用補助。

原PO認為，今天是因為她訂了這間民宿，才因此讓主管機關查到民宿有相關違規行為，拔除民宿的補助資格，卻沒有顧及旅客損失的權益，讓她十分傻眼。她認為，當然民宿有錯違規在先，但相關部門也沒有確實查核民宿是否守規矩。

觀光署表示，依「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」規定，「旅宿業者報名時須切結遵守本活動規定，經花蓮縣或台東縣政府審核通過後，再公布於活動專區，始具備參加活動資格」；「旅宿業者申請旅客入住當日獎助之房間數，不得逾其合法登記房間數 ，違者將依發展觀光條例規定查處。」

觀光署指出，有關民眾入住花蓮旅宿卻有無法申請住宿優惠折抵情形，已函請花蓮縣政府依發展觀光條例及旅宿業相關法規釐清查處旅宿是否有違規情形，並研議後續相關處理方式。