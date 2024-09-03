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再破紀錄！明年健保總額核定破9千億元 健保會9月25日協商

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源（中）今表示，健保總額預估達9112億至9286億元，首度突破9000億元。衛福部次長周志浩（右）、健保署長石崇良（左）今一同參與「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源（中）今表示，健保總額預估達9112億至9286億元，首度突破9000億元。衛福部次長周志浩（右）、健保署長石崇良（左）今一同參與「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」。記者沈能元／攝影

明年健保總額備受關注，衛福部邱泰源今天表示，行政院上周五已核定明年健保總額，確定高推估為5.5%，低推估為3.521%，預計健保總額將達9112億至9286億元，首度突破9000億元。衛福部健保會將於本月25日進行總額協商。

衛福部長邱泰源今參加健保署主辦「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」表示，健保資源有限，政府會用心評估需要多少錢，才能符合民眾的需求，希望新藥、新科技可以多照顧病人，因此，非常用心的編列預算，期盼未來的協商過程有更多的空間，致力人民健康。

至於，健保會委員日前質疑行政院核定速度慢，直言是行政怠惰。邱泰源說，核定程序雖然有慢幾天，但都在法定程序中。衛福部社保司長劉玉娟說，行政院於上周五下班前收到核定函，昨日已上簽至衛福部，預計今天就會送交健保會，健保會再依相關流程送交至委員。

邱泰源說，今天十分難得，APEC的工作坊在台灣舉辦，追求全民健康覆蓋是全球的趨勢，台灣就是全民健康覆蓋的典範國家，但隨著科技進步、醫療費用成長，這是全球共同面對的問題，而如何評估新藥、新科技，目前政府已成立相關機構進行實證評估，並在有限的資源下及急遽增加的醫療費用間作出平衡，今天工作坊共有12個國家參與，對於健康台灣有很大的幫助。

衛福部健保署長石崇良說，此次工作坊邀請12個APEC經濟體的代表親臨參加，並特別邀請英國國家健康劑照護卓越研究院（NICE）專家蒞臨演講，我國加勒比海友邦貝里斯衛生部官員也出席，共同探討醫療科技評估如何提升醫療服務，以及未來發展方向。

邱泰源在開幕致詞中指出，運用醫療科技評估可以釐清新藥、特殊醫療材料及創新醫療服務是否能確實增進民眾的健康與福祉。衛福部健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）於今年1月1日正式運作，不僅加速新藥納入健保的過程，也成為與國際醫療科技評估組織交流的重要橋樑，奠定台灣醫療科技評估發展的基礎。

石崇良表示，這次會議涵蓋三大主題，分別為「邁向全民健康覆蓋：醫療科技評估的重要角色」、「醫療科技評估的影響力故事」以及「發展健康科技評估：應對挑戰、創造機會、促進合作」。

與會貴賓除了來自澳洲、加拿大、印尼、日本、韓國、馬來西亞、秘魯、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南等12個APEC經濟體的代表外，健保署還邀請了英國NICE的專家進行演講，並邀請貝里斯衛生部的官員來台與會，共同分享醫療科技評估的實務經驗以及面臨的挑戰。

石崇良說，加速醫療科技的療效評估並考量是否納入健保給付，是健保署目前面臨的重要挑戰。健保署已推出多項健保藥品政策改革措施，包括籌設健保暫時性支付專款、擴大新藥及新醫療科技的預算，以及推動平行送審機制等。這次會議除了促進與APEC經濟體代表的交流外，更期待藉此機會提升台灣醫療科技評估的能力，推動台灣產業發展。

健保總額 健保署 衛福部 邱泰源

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