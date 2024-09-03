有機肥須完全發酵 農業部高雄農改場：勿再使用生雞糞

每年入秋為種植整地及長年果樹追肥的季節，農業部高雄區農業改良場表示，務必選擇施用發酵完全的有機肥，才能提高土壤有機質含量、改善土壤理化性質、增進土壤地力、活化土壤微生物相及促進土壤健康等，也應避免使用生雞糞，減少環境汙染與土壤酸化等問題。

未發酵腐熟的材料可能含有病原菌、寄生蟲卵、雜草種子等，施用後易造成病蟲繁殖傳播或雜草叢生的情形，且在分解過程中產生如氨氣、硫化氫、沼氣、乙烯等有害氣體，進而傷害作物根部引起爛根植株黃化等情形。反之發酵完全的產品，在堆肥化過程經翻堆發酵產生高溫能有效抑制病原菌、殺死雜草種子、蟲卵，並促進放射線菌族群活化等功效。

高雄農改場長戴順發表示，發酵完全的有機肥除可替代部分化學肥料，並能提高土壤保水、保肥及緩衝能力之外，更能提昇土壤有益微生物菌群的數量；但若施用的有機肥為發酵不完全的堆肥，極有可能在施用後發生二次發酵情況，這樣的產熱過程反而會造成植株幼苗受害。如果有機物發酵不完全，易有碳氮比過高問題，在土壤中經微生物再次發酵，代謝過程會吸收氮素利用，而造成作物缺氮情形。

戴指出順發，選擇有機質肥料要記住「三不一沒有原則」，第一不施用生雞糞肥；第二不購買沒有肥料登記證的產品；第三不施用標示不清或無使用說明的有機肥產品；此外，要選擇沒有刺鼻臭味的國產有機肥，基本上就可避開良莠不齊產品，避免施用後造成作物肥傷或幼苗受損。國產有機肥當中，品目編號5-09禽畜糞堆肥、5-10一般堆肥及5-11雜項堆肥等3項產品，明確要求需經翻堆發酵腐熟等製程，為具有發酵腐熟的有機肥產品，在施用時建議與土壤混合均勻，才能有最好施肥效果，並能改善土壤理化性質。

針對生雞肥部分，農業部也指出，國內農民慣於施用生雞糞的主要原因，在於價格便宜、肥分較一般堆肥高等，但若未經堆積發酵就利用，雞糞撒施於田間腐爛分解時會釋出極為難聞的惡臭味，並孳生

蚊蠅，長期大量連續施用未經堆積發酵的雞糞，不僅造成土壤鹽分累積、養分不平衡及重金屬鋅含量的快速累積，更直接對種植的作物造成傷害。