又揪出含蘇丹紅香料欲闖關 食藥署延長「這國家」管制
又有含蘇丹紅調味粉想闖關！衛福部食藥署今天公布，2批從印度輸入的混合香料粉，均被檢出蘇丹色素一號，不合格產品4.6公斤，已在邊境銷毀，邊境針對印度辛香料的管制措施，將持續維持最高等級的「監視查驗」，並持續到114年8月23日。
食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，北區管理中心主任鄭維智說，睿宏國際貿易顧問有限公司從印度輸入的，馬鈴薯咖哩用的「Pav Bhaji Masala」混合香料粉，以及紅腰豆咖哩用的「Rajmah Masala」混合香料粉，都被檢出含非法定著色劑「蘇丹色素一號」，總計4.6公斤已在邊境銷毀。
年初爆發蘇丹紅色素食安風暴，食藥署在邊境對各國輸入的辛香料，採取監視查驗的管制措施，由於中國大陸和印度進口的辣椒粉，仍有被檢出蘇丹紅的紀錄，這兩國仍採取監視查驗，其餘國家則回歸原先的風險管制強度，目前辣椒粉在邊境檢出蘇丹色素違規，一律銷毀；檢出農藥則依規定退運或銷毀。
鄭維智表示，對於中國大陸和印度的管制時間，原為113年4月18日至114年3月5日，不過因為印度有增加不合格紀錄，針對印度的管制措施，將延長至114年8月23日止。
食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共16件，分別為美國辣根醬；中國大陸花椒、三件砧板組、塑膠叉；越南鮮榴槤、芹菜、香菜2批、萵苣、黑胡椒粉罐和餐具組；土耳其味好美月桂葉；印度混合香料粉2批；法國冷凍紅醋栗串；日本冷凍丁香魚。
● 食安小辭典：監視查驗
監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。
進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。
監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。
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