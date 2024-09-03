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健保署副署長懸缺至今 衛福部覓人才估2週內定案

中央社／ 台北3日電
健保署副署長懸缺至今，衛福部長邱泰源表示，合適人選不少，持續尋覓人才，盡快完成最後決定，預計最快2週內定案。本報資料照片
健保署副署長懸缺至今，衛福部長邱泰源表示，合適人選不少，持續尋覓人才，盡快完成最後決定，預計最快2週內定案。本報資料照片

健保署副署長懸缺至今，近期傳出現任衛生福利部心理健康司長陳亮妤有望接任，衛福部長邱泰源表示，合適人選不少，持續尋覓人才，盡快完成最後決定，預計最快2週內定案。

衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華7月16日屆齡退休，經邱泰源徵詢，職缺預計9月1日由桃園市政府衛生局前局長劉宜廉接任，但劉宜亷基於個人生涯規劃的考量，為照顧高齡93歲的媽媽，最後決定婉拒，衛福部只能繼續洽詢新人選。

邱泰源今天上午出席APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊，會前接受媒體聯訪，針對外界傳出陳亮妤可能接任健保署副署長，他說，台灣人才很多，合適人選不少，尤其對於健保議題方面熟悉人才，還在做最後決定，預計近1、2週公布，人選定案盡快向外界報告。

陳亮妤是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮專家，成大醫學系畢業後，赴台北市立聯合醫院松德院區擔任住院醫師訓練，因對成癮有濃厚興趣，申請上約翰霍普金斯公衛博士，回台後持續成癮臨床服務，她的研究以台灣成癮議題為出發，涵蓋臨床及公衛視野。

健保署 衛生局 邱泰源

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