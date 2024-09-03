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驚！Lawry's勞瑞斯餐廳進口調味醬 驗出「漂白劑」超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
食藥署公布，「Lawry's Taipei」勞瑞斯股份有限公司，從美國輸入的辣根醬，漂白劑二氧化硫含量超標。圖／食藥署提供
食藥署公布，「Lawry's Taipei」勞瑞斯股份有限公司，從美國輸入的辣根醬，漂白劑二氧化硫含量超標。圖／食藥署提供

知名牛排名店出包！衛福部食藥署今公布，「Lawry's Taipei」勞瑞斯股份有限公司，從美國輸入的辣根醬，漂白劑二氧化硫含量超標，312公斤全數退運或銷毀，目前對美國進口調味醬仍維持逐批查驗；皇冠金屬工業股份有限公司，從中國大陸輸入的「BERGHOFF」三件砧板組則是溶出試驗不合格，99.2公斤全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，勞瑞斯股份有限公司從美國輸入的「辣根醬」，品牌和製造廠分別為「BEAVER」和「BEAVERTON FOODS INC.」，本次被檢出漂白劑二氧化硫每公斤0.034克，依規定不得超過每公斤0.030克，業者近半年首次違規，現階段對美國進口調味醬，仍維持100%逐批查驗。

食藥署統計今年2月26至8月26日，美國報驗輸入351批調味醬，總重1719.49公噸，其中14批不合格，包含13批檢出農藥環氧乙烷，以及1批檢出漂白劑二氧化硫，整體不合格率為4%，鄭維智表示，自113年8月12日至114年2月11日止，對美國進口調味醬採逐批查驗。

除了牛排調味醬外，今公布的不合格品項，還有「皇冠金屬工業股份有限公司」從中國大陸輸入的三件砧板組，以4%醋酸放置在95℃、30分鐘環境，溶出試驗結果，蒸發殘渣值依序為54ppm、59ppm、51ppm；以正庚烷25℃放置60分鐘溶出試驗結果，蒸發殘渣值依序為208ppm、216ppm、216ppm，溶出試驗不符規定，不適合作為盛裝食品的容器。

鄭維智說，砧板品牌和製造廠分別為「BERGHOFF」和「YANGJIANG RIYAO PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.」，99.2公斤不合格產品已全數退運或銷毀，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度將調高為，20%至50%加強抽批。

食藥署今天公布的邊境檢驗不合格產品清單共16件，分別為美國辣根醬；中國大陸花椒、三件砧板組、塑膠叉；越南鮮榴槤、芹菜、香菜2批、萵苣、黑胡椒粉罐和餐具組；土耳其味好美月桂葉；印度混合香料粉2批；法國冷凍紅醋栗串和日本冷凍丁香魚。

皇冠金屬工業股份有限公司進口的「BERGHOFF」三件砧板組，溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供
皇冠金屬工業股份有限公司進口的「BERGHOFF」三件砧板組，溶出試驗不符規定。圖／食藥署提供

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