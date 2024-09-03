文化部庄頭劇場 綠光劇團、國光劇團首度加入

文化部2024「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」下半年場次公布，除了國光劇團、綠光劇團首度加入，去年廣受好評的「勸世三姊妹」、唐美雲歌仔戲團與優人神鼓等也都將回歸。

文化部今天發布新聞稿表示，「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」上半年由國立台灣交響樂團、朱宗慶打擊樂團、明華園戲劇總團、FOCA福爾摩沙馬戲團與紙風車劇團領銜，在基隆市、宜蘭縣、屏東縣、金門縣及嘉義縣完成5場巡演，共吸引13萬人次熱情響應。

下半年國光劇團將擔綱巡演先鋒，10月12日在新竹市大湳雅公園，帶來「天地一秀才－閻羅夢」庄頭限定版，並首次挑戰露天演出，還特別安排唐文華、溫宇航、黃宇琳、盛鑑等京劇界重量級主演華麗同台，同展台灣京劇新美學。

唐美雲歌仔戲團則首次來到嘉義市，也將電視金鐘獎「創新獎」之作「孟婆客棧」首度移師戶外，打造全新劇場版，包括唐美雲、蔡振南、小咪、方馨以及許富凱將參與，10月19日於嘉義市文化公園上演星光版「孟婆客棧：世紀婚禮」，與觀眾共度奇幻的歌舞喜劇之夜。

綠光劇團11月9日於彰化縣立體育場呈現吳念真國民戲劇初心之作「人間條件一」庄頭限定版，由柯一正、洪都拉斯、方宥心、呂捷等卡司，重啟「人間狂潮」，這也是綠光劇團首度在彰化戶外演出。

上半年剛完成北中南巡演、開賣即完售3萬張票的台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」將端出年度驚喜彩蛋，11月16日在苗栗縣竹南運動公園上演「勸世三姊妹」庄頭版。躍演也特別提醒，把握今年觀賞秒殺節目最後機會，錯過將要等到2026年。

作為巡演壓軸，優人神鼓11月23日在花蓮日出大道演出「聽海之心」庄頭限定版，重現亞維儂獨特的台階式舞台，以安靜心靈的鼓聲送給花蓮。

文化部表示，庄頭劇場以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向為主軸，每場活動從下午開始，即由特邀的多組表演團隊及街頭藝人輪番上陣，同時安排特色文創市集。現場結合文化部為16至22歲青年朋友推出的「文化幣」使用，打造適合全年齡層的藝文體驗。