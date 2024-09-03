北市人行道驚見「波浪狀」！地上還有不明黃藍格 用途曝光：駕駛小心

行人走在人行道上，可以避免與車流擦撞，然而近日台北市師大附近的龍泉街被發現，行人穿越線竟是彎彎的「波浪狀」，除此之外，路口斑馬線還有一大片藍色方塊跟黃色棋盤格，讓不少民眾疑惑其用途。

台北市交通局官方粉絲團《臺北交通大家談》1日在貼出幾張照片，其中可以看到，人行道是少見的「波浪狀」。根據《東森新聞》報導，台北市交通局科長林育生表示，這樣的設計目的是為了要增加行人通行空間，降低車輛通行速度，提升安全性。因為駕駛知道不能壓到人行道，所以無論直走還是轉彎，都會小心翼翼。

粉專另一張相片同樣引起討論，因為路口除了斑馬線外，還多了一個非常大的藍色方塊，前面又有好幾個黃色小方塊，整體色彩明亮，但同樣讓人不解其用途。

近日台北市師大附近的龍泉街被發現，行人穿越線竟是彎彎的「波浪狀」，除此之外，路口斑馬線還有一大片藍色方塊跟黃色棋盤格。 圖擷自臉書粉專《臺北交通大家談》

事實上，藍方塊本名叫彩色瀝青壓花，作用是要讓駕駛減速，黃色方塊則是警示標記，要提醒駕駛禮讓行人。林育生指出，這樣的設計，是要讓駕駛覺得視覺上跟平常大大的車道不太一樣，或者是說視覺上這車道寬度，好像有比較小，因此留意慢慢開。