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孩童撞斷恆齒 7天黃金治療期活髓保留成長潛能

中央社／ 花蓮縣3日電

7歲小松1年多前不慎撞斷新萌發的門牙，經花蓮慈濟醫院急診醫師會診牙醫以活髓治療，現在偶爾會因咬到堅硬食物而使黏上去的斷片掉落需重黏，整顆牙仍保留恆齒成長潛能。

「孩童不慎撞斷新萌發恆齒時不用慌。」花蓮慈濟醫院牙科部牙髓病科主任賴博堂表示，發育中恆牙根尖孔尚未完全閉合，若能在7天黃金治療期內，控制牙髓神經感染並保留健康的牙髓組織和齒質，多數仍能保留恆齒成長潛能。

賴博堂指出，牙齒構造由外而內分為牙釉質、牙本質、牙髓腔，牙髓腔內有血管、神經及結締組織，剛撞斷時斷裂處露出紅紅的，就是牙髓組織外露，若以傳統根管治療（抽神經），會使牙根停止發育、齒質變得脆弱，且失去感知；如果能先評估，清理牙髓神經避免感染，仍有機會保留健康的牙髓組織和齒質，也就是保留牙髓活性，讓根管壁繼續發育增厚，這時若能盡快以生物相容性高生醫材料黏合，會有不錯的成功率。

另外，年輕恆齒斷裂後，根尖腫起來，即是牙髓發炎。這時就要看感染程度與牙髓殘存的活性。賴博堂表示，若牙髓發炎侷限在牙根管的中、上段時，還是能嘗試活髓治療；若牙髓已壞死至牙根中段以下，就要評估牙髓再生術式。

賴博堂說，牙髓再生是在將根管感染控制後，誘導血塊生成至根管內，引導外面的牙骨質與造骨細胞往牙根內生長，使根管壁增厚，這樣也能使齒質結構接近正常，有利於長期的使用。甚至有些患者在追蹤治療一段時間後仍可發現牙髓活性恢復的情形。

賴博堂指出，牙髓治療、牙髓再生等治療術式需要特別的材料及更精密儀器輔助操作，因此提醒患者應尋求相關牙髓病專科醫師治療。

若以活髓治療、牙髓再生術仍無法獲得改善，就需以傳統根尖成型術，在清創後填充材料至根尖，但此時牙根就會失去加厚與增長的潛能了。

患者 材料 醫師

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