本月起全台禁用塑膠飲料杯 環境部：紙杯淋膜仍應落實回收

環境部公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」已於2022年7月1日正式實施，除規定自備飲料杯享5元優惠外，各縣市也陸續提報飲料店不得使用塑膠一次用飲料杯期程，今年9月起全國正式全面禁用，預計每年將減少約7.9億個一次性塑膠杯，而紙杯淋膜可再製成塑膠粒，應避免當作一般垃圾處理。

環境部表示，塑膠的過度使用造成地球環境危機，全球各國都在施行各類減塑政策，聯合國全球塑膠公約第5次談判將於今年11月底於韓國釜山登場，台灣為呼應減塑國際趨勢推動源頭減量限塑政策，限制飲料店不提供塑膠一次用飲料杯是其中的一個措施，台北市率先於2022年12月實施，其餘縣市也陸續推動。

針對紙杯淋膜回收條件，環境部說，紙杯生產時會在表面塗上一層聚乙烯（PE）或以浸蠟處理，目的是達到防水及油漬，回收後送到專業的廢紙容器處理廠時，除了將紙漿回收再製成其他紙製品外，塑膠膜也可再製成塑膠粒，因此紙杯使用後應落實分類與資源回收，避免將資源物當垃圾處理。

環境部說，若民眾忘記帶自備杯可以借用循環杯，為確保循環杯衛生程度，已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對循環杯材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，要求業者所提供的循環杯服務有一致品質及服務水準，且需每半年提供檢測報告，目前所有業者提供的檢測報告皆為合格。