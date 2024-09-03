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摩羯颱風外圍環流今晚起影響台灣 氣象署：東西部天氣兩樣情

聯合報／ 記者胡瑞玲╱台北即時報導
摩羯颱風外圍環流今晚到周四影響台灣，外圍環流一波波，東半部、恆春半島、北部短暫陣雨。本報資料照片
摩羯颱風外圍環流今晚到周四影響台灣，外圍環流一波波，東半部、恆春半島、北部短暫陣雨。本報資料照片

中央氣象署技正伍婉華上午指出，摩羯颱風往南海移動，外圍環流今晚到周四影響台灣。今晚起外圍環流一波波，東西天氣兩樣情。東半部、恆春半島、北部短暫陣雨，午後有雷陣雨，西半部尤其是中部以北天氣穩定，高溫炎熱，北台降雨少但高溫可達37度。

伍婉華指出，摩羯颱風中心清晨已移動到南海，逐漸往西北西方向，會朝海南島移動，未來強度還會再增強。外圍環流今晚起影響到周四，周五颱風已離開但水氣仍多，台灣周六、日及下周一則受低壓帶影響，南部及東半部有短暫陣雨，澎湖、金門、馬祖也有短暫陣雨機率，其他地區則是午後雷陣雨。

氣象署指出，受摩羯颱風外圍環流影響，迎風面的東半部、恆春半島及北海岸今起開始逐漸出現間歇的短暫雨，不是下整天，是斷斷續續的那種。但背風面的西半部晴到多雲、高溫炎熱為主，山區、中南部仍有局部午後雷陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，今天西半部高溫35度以上，大台北、新北及苗栗等可達37度，到周四都是如此。周五水氣增多，周六起受低壓帶影響，北台高溫36度以下，其他地區則33到34度，還是高溫悶熱。

未來一周降雨預報。圖╱氣象署提供
未來一周降雨預報。圖╱氣象署提供
未來一周高溫悶熱。圖╱氣象署提供
未來一周高溫悶熱。圖╱氣象署提供

氣象署 雷雨 颱風 高溫

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