114年健保總額逾9千億 成長高推估確定5.5%

114年健保總額協商在即，衛福部長邱泰源說，行政院已核定成長率為3.52%至5.5%，金額約為新台幣9112億元至9286億元，健保總額首度突破9千億元大關，盼積極納入新藥照顧更多患者。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下年度醫療給付費用總額，衛福部日前提出114年健保總額成長率高推估5.5%、低推估3.52%，總額介於9112億至9286億元。依往例衛福部應於8月提出行政院核定明年度總額目標和範圍，供健保會委員作為協商的準備。

邱泰源今天上午出席健保署舉行的APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊，會前接受媒體聯訪時被問到明年度健保總額成長率核定進度，他說，行政院8月30日核定衛生福利部日前提報「114年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」草案，確定成長率為3.52%至5.5%。

面對外界質疑明年度健保總額成長率核定過慢，邱泰源說，「這都在法定期間」，希望最後核定的成長率會有更多討論空間，政府將致力在健保資源有限，滿足人民需求，積極納入新藥新科技等，衛福部依法將明年度健保總額成長率送交健保會，健保會委員將於9月25日協商。

邱泰源表示，追求全民健康覆蓋是全球趨勢，台灣是世界典範，但隨著醫療科技進步，不斷有新藥問世，醫療費用急遽增加，是各國共同面對問題，凸顯運用醫療科技評估釐清新藥、特殊醫療材料及創新醫療服務效益重要性，以利達到健保永續，健康台灣。

邱泰源在工作坊致詞延續推動台灣在醫療科技評估領域決心，他說，台灣健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）在今年1月1日正式運作，不僅加速新藥納入健保的過程，也成為與國際醫療科技評估組織交流的重要橋樑，奠定台灣醫療科技評估發展的基礎。

這次會議涵蓋3大主題，分別為醫療科技評估扮演重要角色、影響力故事及發展健康科技評估。與會貴賓來自澳洲、加拿大、印尼、日本、韓國、馬來西亞、秘魯、菲律賓、新加坡、泰國、美國、越南等12個APEC經濟體代表，共同分享醫療科技評估實務經驗及面臨挑戰。