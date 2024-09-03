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逾10萬歌迷到高雄聽演唱會 高市加碼9場主題活動

中央社／ 高雄3日電

高雄本週末將迎來歌手火星人布魯諾Bruno Mars、Energy及ONE OKROCK等演唱會，估吸引逾10萬歌迷。市府串聯商家推9場主題活動，有DJ串燒、復古派對、火星人金曲串燒等。

高雄市經發局今天發布新聞稿指出，為了讓海內外歌迷提早一晚來練歌，串聯在地夜市、餐酒館、音樂餐廳，推出9場主題前夜祭活動，包含DJ串燒、駐唱表演、復古派對、火星人金曲串燒等活動。

高雄經發局長廖泰翔表示，今年9月高雄迎來海內外大咖輪番開唱，除了推出「50元+50點」商圈夜市優惠券及一卡通綠點，5大百貨公司及享溫馨KTV加碼以外，高雄許多音樂餐廳、景觀餐廳也熱情響應，包括六合夜市、旗津沙灘、蓮池潭，還有新崛江商圈、駁二藝術特區周邊的知名餐酒館等。

經發局說明，9場實體主題活動，包含6日六合夜市邀集街頭藝人歡唱火星人與Energy金曲，音樂餐酒館「Cocco&Co.」由DJ賴皮MR.SKIN主持「MARSENERGY IN KAOHSIUNG」歌曲串燒；店家「紅瀰」舉辦駐唱歌手「西洋金曲連發」，店家「星光棧」舉辦「星期五晚上、蹦出新滋味」復古派對；酒館「羣島」連續3晚舉辦「火星人之夜」金曲音樂派對。

7日則有店家「KLASH」舉辦火星人after party「火星人演唱會不斷電派對」；「旗津沙灘酒吧」舉辦after party「火星人入侵者」金曲串燒；店家「紅磚地窖」DJ接力嗨翻的火星人金曲串燒「國際巨星演唱會續攤派對」；店家「KORTA」推出演唱會後「西洋曲之夜」等。

經發局強調，除9場主題前夜祭外，還有前夜祭名店可憑指定演唱會門票贈送特調飲品等加碼優惠，歌迷玩翻夜高雄之餘，最重要的是，未滿18歲禁止喝酒，酒後不開車可選擇搭乘大眾運輸、計程車或找代駕，開心享受夜經濟也要安全回家。

六合夜市 派對 火星

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